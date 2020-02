Benevento senza freni: batte 2-1 il Pordenone e vola a +20 sulle seconde

Non conosce ostacoli la marcia del Benevento, sempre più padrone del campionato di Serie B. La squadra allenata da Filippo Inzaghi batte 2-1 il Pordenone al Vigorito, centra la 17esima vittoria su 24 giornate e sale a quota 57 punti in classifica, a +20 sul terzetto delle immediate inseguitrici composto da Spezia, Frosinone e Crotone (liguri e ciociari hanno una partita in meno). Di Nicolas Viola al 37' e Roberto Insigne al 60' le reti dei sanniti, al Pordenone (che non vince dal 29 dicembre scorso) non basta il gol di Bocalon al 91'.

Il Crotone cade, il Livorno sprofonda

Cade il Crotone, battuto 3-2 dalla Juve Stabia al termine di una partita pazza. Al Menti decisiva la rete di Addae all'89'. Sprofonda il Livorno, sconfitto 3-0 al Picchi dal Cosenza: i calabresi archiviano la pratica nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo andando a segno con Asencio (doppietta) e Bruccini. Finisce 2-2 Venezia-Entella: i liguri trovano il pari al 93' grazie a Mancosu.