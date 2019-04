Brescia e Lecce pronte a fare festa: sono promosse in Serie A se...

Il turno infrasettimanale di Serie B di mercoledì 1 maggio potrebbe regalare due verdetti promozione: Brescia e Lecce, appaiate al comando della classifica a quota 63 punti a +5 sul Palermo a tre giornate dal termine, hanno la possibilità di festeggiare la promozione matematica in Serie A. Devono vincere e sperare che il Palermo non faccia altrettanto contro lo Spezia. I primi a scendere in campo saranno proprio i rosanero che alle 12.30 ospiteranno la formazione ligure al Renzo Barbera. Nel pomeriggio toccherà al Lecce di Fabio Liverani, di scena alla e 15 a Padova, mentre il programma della 36esima giornata sarà chiuso dal Brescia di Eugenio Corini che al Rigamonti riceverà l'Ascoli alle 18. Per le rondinelle si tratterebbe di un ritorno nel massimo campionato a distanza di 8 anni dall'ultima retrocessione avvenuta al termine della stagione 2010-11, mentre i salentini mancano dalla Serie A dal 2011-12.

Alfredo Donnarumma - Brescia-Carpi - Serie B 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Palermo deferito e nei guai: rischia la retrocessione in Serie C

Nel frattempo la Procura federale ha deferito il Palermo e l'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini "per una serie di irregolarità gestionali". Il club siciliano, deferito per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva così come comunicato dalla Figc, rischia una penalizzazione di punti in classifica o - nella peggiore delle ipotesi - la retrocessione in Serie C. Oltre a Zamparini è stato deferito anche Anastasio Morosi, all'epoca dei fatti presidente del Collegio sindacale della società rosanero.

Il comunicato ufficiale del club rosanero

" In merito al deferimento odierno della Procura Federale, l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini giudiziarie in corso e verrà valutata nelle competenti sedi giudiziarie. Ciò senza neppure entrare nel merito delle questioni, che tra l'altro sono state oggetto della pronuncia, oggi definitiva, del Tribunale Fallimentare di Palermo che ha rigettato l'istanza di fallimento presentata dalla locale Procura della Repubblica. La situazione economico-finanziaria della Società, ben diversa da quella rappresentata dalla stampa, è stata positivamente valutata dai nuovi investitori che - con l’imminente sottoscrizione del passaggio di proprietà - garantiranno la serena prosecuzione delle attività del club rosanero "