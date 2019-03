Calcio, Serie B: Lecce-Pescara 2-0 nel posticipo

Il Lecce supera il Pescara per 2-0 nel posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie B. Tutte nel primo tempo le reti: al 13' sblocca il risultato il bomber La Mantia, raddoppio al 37' Mancosu. Nella ripresa il Pescara resta in dieci per l'espulsione di Marras al 79'. In classifica, il Lecce balza al secondo posto con 51 punti scavalcando il Palermo e portandosi a -2 dal Brescia capolista. Pescara sempre quinto in piena lotta per i playoff e per la promozione.