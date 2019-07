Calcio, Venezia: ufficiale arrivo Franco Zuculini

Franco Zuculini torna in Italia. Il Venezia comunica che l'argentino ha sottoscritto con il club arancioneroverde l’accordo per la stagione sportiva 2019/20 con opzione di rinnovo di un anno. Il centrocampista classe 1990, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Racing Club, Hoffenheim, Genoa, Real Saragozza, Arsenal Sarandì, Bologna e Verona. Il neoacquisto ha inoltre vestito la maglia della nazionale argentina under 20 e vanta una presenza con la nazionale maggiore.