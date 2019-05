La serie B è senza pace. Il Tar del Lazio ha bloccato la decisione della Lega Serie B di cancellare i playout. Sorride il Foggia, che aveva presentato il ricorso – dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto in classifica per illeciti amministrativi – per ribaltare la decisione del consiglio direttivo della cadetteria per abolire gli spareggi e omologare la retrocessione di Palermo, Carpi, Padova e Foggia.

Seguono aggiornamenti!