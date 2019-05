Fabio Grosso non è più l'allenatore del Verona. In una nota ufficiale, il presidente dell'Hellas Maurizio Setti ha annunciato la decisione di sollevare il tecnico dall'incarico. Fatale, per l'ex difensore campione del mondo con la Nazionale azzurra a Germania 2006, la sconfitta casalinga contro il Livorno che complica ulteriormente la corsa ai playoff della formazione scaligera. L'esonero di Grosso arriva dopo una serie di prestazioni e risultati deludenti del Verona, che nelle ultime 7 gare di campionato ha racimolato il magro bottino di 4 punti frutto di altrettanti pareggi e di 3 sconfitte, due delle quali casalinghe contro Benevento e Livorno.

Spunta il nome di Zdenek Zeman

Tra i candidati per sostituire Grosso il nome più caldo è senza dubbio quello di Zdenek Zeman, che avrebbe già qualche mese fa aveva dato la propria disponibilità al presidente Setti. Per il tecnico boemo, che il prossimo 12 maggio compirà 72 anni, si tratterebbe del ritorno su un panchina di una squadra italiana a distanza di poco più di un anno dalla sua ultima avventura alla guida del Pescara, in Serie B, culminata con l'esonero del 4 marzo 2018.

Zdenek ZemanGetty Images

Le parole del presidente Setti dopo il ko col Livorno

" Partita molto deludente. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A e per questo ho deciso a malincuore di sollevare Fabio Grosso dall'incarico. Mi auguro che questa decisione metta i calciatori di fronte alle proprie responsabilità perché questa è una sconfitta di tutti. Quella di oggi è stata una partita non interpretata con orgoglio e credo che sia giusto che sia io a comunicare direttamente questa decisione. Mi ha dato fastidio non vedere espresso il potenziale della squadra e non poter gioire di quello che potrebbe dare mi ha fatto riflettere. Questa era l'unica scelta da fare per provare a giocarci le nostre carte fino in fondo, le chance le abbiamo ancora "