Carpi e Padova retrocedono matematicamente in Serie C

Benevento-Padova 3-3

Gol, spettacolo ed emozioni al Ciro Vigorito dove Benevento e Padova pareggiano 3-3 in una partita valida per la 37/a giornata di Serie B. Un risultato che non cambia di molto la classifica dei sanniti, ormai certi del quarto posto e di un posto nei playoff. Punto che serve a poco anche ai veneti, che retrocedono matematicamente in Lega Pro. Pronti via e dopo 1' Padova in vantaggio con un gol di Pulzetti su cross dalla destra di Baraye. Il pareggio del Benevento al 10' con Coda, su azione di calcio d'angolo. Nella ripresa al 57' Padova di nuovo avanti con Bonazzoli in contropiede. Ma all'80' è Caldirola con un colpo di testa su calcio d'angolo a firmare il 2-2. In pieno recupero succede di tutto: al 92' Baraye riporta in vantaggio il Padova, ma al 95' è ancora il solito Coda con uno splendido diagonale al volo a firmare la rete del definitivo 3-3. Per il bomber sannita è il gol numero 21 in questo campionato, meglio di lui solo Donnarumma.

Livorno-Carpi 1-0

Il Livorno batte il Carpi 1-0 e lo spedisce in Serie C. I ragazzi di Breda passano tra le mura amiche, nella 37esima giornata di Serie B, grazie al gol di Giannetti al 59', e salgono a 38 punti, al quattordicesimo posto in classifca. Per la squadra di Castori quota 29 e retrocessione. La rete dei labronici arriva dopo un lavoro in area di rigore di Raicevic e un destro a incrociare di Giannetti che beffa il portiere.