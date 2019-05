Due realtà, due concetti profondamente diversi di interpretare il calcio. Si parte, anzitutto, da questo presupposto per presentare la finale playoff di Serie B che vale l'accesso al massimo campionato italiano. Il primo in assoluto, nel caso del Cittadella, un ritorno "quasi d'obbligo", invece, per il blasonato Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Da una parte una "piccola Atalanta", che in Serie B è stata "bestia nera" di un po' tutte le big, dall'altra i gialloblù che rappresentano una delle più importanti città italiane e che sono arrivati all'ultimo atto della cadetteria fondamentalmente deludendo e con un esonero "fresco", quello di Fabio Grosso a beneficio di Alfredo Aglietti.

Cittadella-Verona 3-0, Serie B 2018-2019: l'allenatore dell'Hellas Verona Alfredo Aglietti (LaPresse)LaPresse

Una finalista inattesa: il Cittadella, la "piccola Atalanta"

Il primo aspetto curioso e che si affronteranno due squadre che, nella regular season, sono arrivate distanti dalle postazioni di promozione diretta: settima (51 punti) contro quinta (52, a -14 dal Lecce secondo in classifica). Sia granata che gialloblù sono partiti dal turno preliminare. A farne le spese sono state Spezia e Benevento da una parte, Perugia e Pescara dall'altra.

Cittadella-Benevento, Serie B 2018/19LaPresse

Partiamo dalla squadra che giocherà la prima partita in casa (proprio per la peggior classifica rispetto agli scaligeri nella regular season), ovvero il piccolo Cittadella, espressione calcistica di una graziosissima cittadina fortificata di poco più di 20mila abitanti in provincia di Padova. Luogo importante anche nell'extracalcio, visto che - nel 1998 - ha dato i natali alla schiacciatrice azzurra Paola Egonu. Tornando alla doppia sfida che mette in palio l'ultimo pass per la Serie A, si scenderà in campo per il match di andata questa sera alle 21 allo stadio "Piercesare Tombolato", recentemente premiato come "miglior terreno della Serie B".

Questo comincia a dirla lunga sul valore dei particolari in casa Cittadella, in mano com'è noto alla "Siderurgica Gabrielli". I granata, si diceva, possono essere definiti come una "piccola Atalanta", per la filosofia con cui si è sempre posta nel grande calcio, tra scoperte, giovani lanciati e valorizzati (da Cristiano Biraghi a Riccardo Meggiorini passando per Cristian Kouamé fino a Luca Vido, scuola Milan, ora al Perugia). C'è di più, da queste parti è consuetudine considerare la figura dell'allenatore come "manager". Per una decina di stagioni, nel recente passato, lo è stato Claudio Foscarini. Oggi, a interpretare questa figura, c'è Roberto Venturato, tecnico apparentemente burbero ma profondo conoscitore della materia che tratta, oltreché del lavoro di campo assiduo e fuori dai riflettori. Un solo ordine, anzi due: i giocatori che allena devono essere spinti da una profonda motivazione. In secondo luogo, mai discostarsi dal tema tattico del 4-3-1-2.

Cittadella e Hellas Verona, due mondi opposti: l'ultimo monte ingaggi sfida il terzo

CITTADELLA HELLAS VERONA Età media 26,3 26,4 Stranieri in rosa 0 11 Valore rosa* 9,75 mln € 22,9 mln € Monte ingaggi** 2,682 mln € 13,274 mln € Capienza Stadio 7.623 39.211 Presenza media Stadio 4.221 10.574

* = dati Transfermarkt

** = dati tratti da un'inchiesta di www.cittàdellaspezia.com

Al "Citta" budget ridotto, massimo risultato... (E tutti italiani)

I compiti di costruzione della rosa li assolve Stefano Marchetti, il migliore della categoria. Non a caso è stato premiato come "miglior dirigente sportivo della Serie B". Funziona così: gli si dà in mano un budget tra i più ridotti del torneo e lui lo trasforma in una posizione playoff garantita. Un particolare che salta subito all'occhio, inoltre, è la totale italianità della rosa. Anche chi si chiama Diaw di cognome (che tradisce origini senegalesi), di nome fa Davide, è italianissimo e là davanti - da trequartista reinventato - è una pedina importante dello scacchiere di Venturato.

Cittadella-Verona, Serie B 2018-2019: Davide Diaw del Cittadella (LaPresse)LaPresse

Che, certamente, si basa su capisaldi, come il regista e capitano di lungo corso Manuel Iori, 37 anni, specialista dai calci piazzati: anche quest'anno 5 reti e tanta esperienza al servizio del reparto nevralgico. Da applausi è stato il lavoro difensivo, il secondo migliore della cadetteria (inseieme a quello del Palermo) con 39 reti subite. Meglio ha fatto solo la Cremonese. Davanti a Paleari, si sono distinte le marcature di Davide Adorni e Domenico Frare, quest'ultimo - classe 1996 - comprato la scorsa estate per 150mila euro dal Pontedera. Rizzo e Ghiringhelli sugli esterni, alternati a un Tommaso Cancellotti, rispolverato dopo le esperienze a Brescia e Juve Stabia e apparentemente destinato a fare la spola tra Serie B e C. Ma è là davanti che si è registrata la vera esplosione di Gabriele Moncini: ex Cesena e arrivato dalla SPAL a gennaio, l'attaccante classe 1996 è andato a segno 12 volte in 17 gare. Per lui, ci sarà la coda in sede di calciomercato...

Moncini, Spezia-CittadellaLaPresse

La "big" Hellas e la cura salvifica di Alfredo Aglietti

L'Hellas Verona ha deluso. Si pensava dovesse "ammazzare" il campionato e, invece, ha balbettato ancor di più rispetto alla precedente scalata (di due anni fa) con Fabio Pecchia in panchina. L'ex campione del mondo Fabio Grosso, come allenatore, ha incamerato un'altra stagione con più ombre che luci, esattamente come a Bari l'anno scorso, portando la squadra al quinto posto, staccatissima dalla promozione diretta.

Fabio GrossoGetty Images

E' per questo motivo che la dirigenza gialloblù lo ha allontanato al termine della stagione per affidarsi all'esperto Alfredo Aglietti, che ha saputo fornire le motivazioni giuste a Pazzini e compagni in sede di playoff. Oltre, appunto a bomber Giampaolo Pazzini (10 reti, per lui), una sequela di "big" che non ha saputo sfondare. Sicuramente, gli scaligeri - col loro 4-3-3 - dispongono di uno tra i migliori reparti nevralgici della categoria con i vari Gustafson, Colombatto ed Henderson. Là davanti, oltre al "Pazzo", c'è un certo Samuel Di Carmine, supportato dai vari Karim Laribi e Ryder Matos.

Pescara-Hellas Verona, playoff Serie B 2018-2019: l'esultanza di Samuel Di Carmine (Hellas Verona) (LaPresse)LaPresse

Sembrerebbe non esserci pronostico. Ma l'avversario è il Cittadella, e non si può mai sapere. D'altra parte, nell'ultimo match della regular season, alla penultima giornata (alla "prima" di Aglietti dopo l'esonero di Grosso), i granata s'imposero al "Tombolato" per 3-0, con reti di Diaw, Moncini e Iori.

Cittadella-Verona, Serie B 2018-2019: esultanza Cittadella (LaPresse)LaPresse

La peggior Serie B (organizzativamente parlando) della storia

Appuntamento a questa sera alle 21 al "Tombolato", si diceva. Il ritorno verrà giocato domenica, alle 20,45 al "Bentegodi". Sarà l'ultimo atto - insieme ai redivivi playout tra Venezia e Salernitana - della peggior Serie B della storia in ambito organizzativo, dalle 19 squadre al caso Palermo, risolto proprio ieri sera con una penalizzazione di 20 punti ai rosanero che li ha salvati dalla retrocessione amministrativa in Serie C, a scapito del Foggia.