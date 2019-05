Coro dei giocatori 'terun, terun' accompagna il ritorno del Brescia in A: discriminazione o sfottò?

Un brutto episodio di discriminazione territoriale rischia di macchiare la promozione del Brescia in Serie A. Ha fatto il giro del web, scatenando commenti di condanna, un video postato sul profilo Instagram delle Rondinelle in cui si sentono i calciatori cantare il coro "Terun, terun" durante i festeggiamenti per il ritorno nella massima serie. Il video è stato successivamente rimosso, ma ormai il danno era fatto.

Nelle immagini si vede, infatti, un giocatore del Brescia incitare il pubblico a cantare il coro probabilmente rivolto a Lecce e Palermo che hanno conteso fino all'ultimo la promozione diretta alla formazione lombarda. Una scivolata che certamente non ci voleva e che va ad offuscare una festa che ha coinvolto tutta la città.

La spiegazione del Presidente del Consiglio Comunale di Brescia

" Torregrossa è di San Cataldo (Caltanissetta), il paese di mio padre tra l'altro, e Morosini e gli altri lo stavano canzonando (mai termine fu più appropriato!) scherzosamente. Poco prima era toccato allo stesso Morosini (di Bergamo) con il "chi non salta bergamasco è..." Insomma si stavano sbeffeggiando a vicenda per festeggiare in modo ironico la serie A. Tutto qua, magari il modo non è dei migliori, ma tutto qua. Sono una bella squadra, di ragazzi e amici del nord e del sud, di bresciani e bergamaschi, di italiani e stranieri, che si vogliono bene e si divertono con autoironia. Evitiamo di cercare il marcio ovunque (Roberto Cammarata) "