Coro dei giocatori 'terun, terun' macchia il ritorno del Brescia in Serie A

Un brutto episodio di discriminazione territoriale rischia di macchiare la promozione del Brescia in Serie A. Ha fatto il giro del web, scatenando commenti di condanna, un video postato sul profilo Instagram delle Rondinelle in cui si sentono i calciatori cantare il coro "Terun, terun" durante i festeggiamenti per il ritorno nella massima serie. Il video è stato successivamente rimosso, ma ormai il danno era fatto.

Nelle immagini si vede, infatti, un giocatore del Brescia incitare il pubblico a cantare il coro probabilmente rivolto a Lecce e Palermo che hanno conteso fino all'ultimo la promozione diretta alla formazione lombarda. Una scivolata che certamente non ci voleva e che va ad offuscare una festa che ha coinvolto tutta la città.