Il Foggia supera per 1-0 il Perugia nel posticipo della 37/a giornata di Serie B, tornando in piena corsa per la salvezza.

A una giornata dalla fine, i satanelli pugliesi scavalcano il Venezia e oggi disputerebbero i playout contro la Salernitana. Con la sconfitta odierna, invece, il Perugia scivola fuori dalla zona playoff.

Il gol decisivo di Greco su rigore al 75'. Due minuti dopo espulso Tonucci sempre per il Foggia.