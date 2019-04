Galabinov trascina lo Spezia, Padova-Cosenza 0-0 nei posticipi

Spezia-Ascoli 3-2

Lo Spezia ha battuto per 3-2 l'Ascoli in una partita valida per la 33esima giornata del campionato di Serie B. Partita emozionante, con i liguri capaci nella ripresa di ribaltare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Ascoli avanti infatti con le reti di Bosco al 17' e Ardemagni al 34'. Prima dell'intervallo, però, i marchigiani restano in dieci per l'espulsione di Ninkovic. Lo Spezia approfitta della superiorità numerica e nel secondo tempo rimonta con le reti di Galabinov su rigore al 51', Okereke al 57' e ancora Galabinov all'80'. Nel finale Ascoli in nove per l'espulsione anche di Addae. Con questa vittoria lo Spezia scavalca Cittadella e Perugia portandosi al settimo posto in classifica in piena zona playoff. L'Ascoli, reduce da due vittorie di fila, resta invece fermo a 39.

Padova-Cosenza 0-0

Padova e Cosenza hanno pareggiato 0-0 nel posticipo della 33esima giornata di Serie B. Un risultato che serve a poco per la compagine veneta, sempre ultima in classifica con 25 punti alla pari del Carpi ma a -9 dalla zona salvezza. Punto prezioso, invece, per la compagine calabrese che sale a 39 punti e vede ormai sempre più vicino il traguardo della permanenza nella serie cadetta. Nel prossimo turno il Padova sarà di scena a Palermo, il Cosenza riceverà in casa lo Spezia.