Iemmello trascina il Foggia, Brescia corsaro a Perugia; Lecce e Benevento si dividono la posta

Carpi-Foggia 0-2

Il Foggia torna al successo e lo fa a spese del Carpi. Vittoria importante in chiave salvezza per i pugliesi, che espugnano il 'Cabassi' (0-2) nell'incontro valido per la 19/a giornata di Serie B. Grande protagonista della sfida Iemmello, autore della doppietta che ha lanciato la formazione di Padalino. Il numero 9 sblocca il risultato dopo nove minuti, sfruttando la prima occasione: il primo mancino finisce sul palo, nel secondo tentativo insacca. Nella ripresa gli emiliani di Castori avrebbero la possibilità di pareggiare con il rigore concesso per atterramento di Arrighini per opera di Zambelli: Vitale, però, si fa ipnotizzare da Noppert. Non sbaglia invece Iemmello che un minuto dopo firma il raddoppio su cross di Zambelli (83'). Il Foggia sale a 16 punti lasciando il penultimo posto, a -1 dal Carpi.

Lecce-Benevento 1-1

Termina con un pareggio (1-1) il big match in chiave playoff di Via del Mare tra Lecce e Benevento. I salentini salgono così a 31 punti, mentre i campani avanzano a 30. Per entrambe le squadre si tratta del secondo pareggio consecutivo. I padroni di casa partono subito fortissimo ed è Montipò a salvare sui tentativi di La Mantia e Mancosu. Gli ospiti soffrono ma tengono la porta inviolata e, in chiusura di frazione, al 42', si fanno notare per la prima volta con una conclusione di Coda mandata in corner da Vigorito. Nella ripresa è sempre il Lecce a spingere: Montipò è ancora pronto sul tiro di Falco smorzato da Antei, poi è La Mantia a fallire un paio di occasioni in rapida successione. Al 17' gli sforzi dell'undici di Liverani vengono premiati: Di Chiara pasticcia in disimpegno, Falco duetta con Mancosu che in area di rigore non sbaglia. Immediata la replica dei sanniti, che pareggiano i conti meno di dieci minuti più tardi. Insigne serve in profondità Coda, che firma l'1-1 solo davanti a Vigorito. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere - il Lecce con Falco, il Benevento con Asencio e Antei - ma il risultato non cambia più.

Crotone-Cittadella 0-0

Crotone e Cittadella tornano a muovere la classifica dopo un finale di anno complicato spartendosi la posta in palio (0-0) nel match dello 'Scida'. I veneti salgono così a 27 punti, in piena zona playoff, mentre i calabresi avanzano a 14 cogliendo un punto prezioso nella difficile corsa verso la salvezza. Primo tempo con pochi squilli: Siega ci prova dalla distanza all'11', ma Cordaz controlla. I padroni di casa rispondono con un tiro cross insidioso di Molina respinto da Paleari, Firenze ci prova sulla respinta ma non trova la via del gol. Il duello tra Firenze e Paleri si rinnova al 36', con il portiere ancora una volta vincitore. Nella ripresa entrambi i tecnici provano a dare una scossa al match con i cambi. Nei venti minuti finali ci provano di nuovo gli ospiti, con Finotto e con Settembrini. Nel recupero la palla per il gol vittoria capita sui piedi d Kargbo, servito da Simy, ma la deviazione di Ghiringhelli facilita l'intervento di Paleari. E la partita finisce così 0-0.

Perugia-Brescia 0-2

Il Brescia sbanca Perugia e mette pressione al Palermo. Le Rondinelle si impongono 2-0 al 'Curi' e si avvicinano alla capolista, ieri sconfitta in casa dalla Salernitana e ora avanti di appena due lunghezze. A lanciare la formazione di Corini, una rete per tempo. Dopo cinque minuti Torregrossa sblocca il risultato, insaccando di tap-in dopo la respinta di Gabriel su Dessena. Il raddoppio è siglato da Alfredo Donnarumma (15 centri in 16 partite), che sul lancio di Torregrossa arriva davanti al portiere di casa e non sbaglia (76'). Brescia che vola a 35 punti, secondo ko per la squadra di Nesta che resta ferma a 26.