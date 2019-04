Il Brescia fa 3-0 con la Salernitana e vede la Serie A! Vince anche il Lecce, Palermo bloccato

Il Brescia rinforza il primato in testa alla classifica di Serie B battendo 3-0 la Salernitana e salendo così a 63 punti a +3 sul Lecce secondo. Gara subito in discesa per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 3' con Tremolada che tutto solo in area trafigge da due passi Micai. Casasola dieci minuti più tardi sfiora il pareggio, ma al 37' le rondinelle raddoppiano con un eurogol di Torregrossa, che scambia elegantemente con Donnarumma e poi fulmina il portiere. I campani comunque non si arrendono e nella ripresa prima Calaiò e poi Di Tacchio non riescono ad accorciare le distanze. Al 15' così ci pensa Donnarumma a chiudere definitivamente la partita su calcio di rigore trasformato dopo un fallo di Akpa su Torregrossa.

Vittoria preziosa con vista Serie A per il Lecce, che vince 1-2 a Perugia ed è secondo a quota 60: a segno La Mantia e Falco per i salentini, Falzerano per i ragazzi di Alessandro Nesta. Il Palermo si fa bloccare in casa dal Padova 1-1 e non riesce ad agganciare il treno della promozione diretta. Al Renzo Barbera, Pulzetti risponde dopo un minuto a Trajkovski, a segno al 14'. I veneti restano in fondo alla classifica a 26 punti, in compagnia del Carpi. In zona playoff, ancora, il Cosenza stoppa la corsa dello Spezia, in 10 dal 14' per il rosso a Mora, e vince 1-0 in casa con Dermaku. Liguri settimi a 46 punti, a +4 sui calabresi. Invece la Cremonese supera 1-3 il Cittadella (Piccolo e Montalto per i lombardi, rigore di Scappini per i veneti e tris di Carretta) e si porta a tre punti dal sestetto playoff. Nella zona rossa della classifica, pari per 2-2 tra Foggia e Livorno. In casa, i rossoneri partono bene con l'autogol di Di Gennaro e raddoppiano con Kragl, ma poi si fanno riprendere da una doppietta di Gori. Vittoria sicurezza per l'Ascoli in casa sul Venezia con rigore di Ardemagni e, infine, 0-0 fra Carpi e Pescara.

Tutti i risultati

Hellas Verona-Benevento 0-3 (45+1, 47' e 90'+4 rig. M.Coda)

Brescia-Salernitana 3-0 (3' Tremolada, 37' Torregrossa, 59' rig. A.Donnarumma)

Ascoli-Venezia 1-0 (36' rig. Ardemagni)

Carpi-Pescara 0-0

Cittadella-Cremonese 1-3 (3' Piccolo, 25' Montalto; 65' rig. Scappini; 90+3 Carretta)

Cosenza-Spezia 1-0 (55' Dermaku)

Foggia-Livorno 2-2 (7' rig. Di Gennaro, 39' Kragl; 68' e 76' Gori)

Palermo-Padova 1-1 (14' Trajkovski; 15' Pulzetti)

Perugia-Lecce 1-2 (38' La Mantia; 44' Falzerano; 55' Falco)

La classifica dopo 32 giornate

Brescia 63 punti, Lecce 60*, Palermo 57, Benevento 53, Pescara 50*, Hellas Verona 48, Spezia 46, Cittadella e Perugia 45, Ascoli, Cremonese e Cosenza* 42, Salernitana 38, Crotone 34, Venezia 33, Livorno e Foggia 31, Carpi e Padova 26*.

*una gara in più