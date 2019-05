Il Lecce cade a Padova, la promozione in Serie A è rimandata

Dopo il pareggio per 2-2 del Palermo contro lo Spezia al Barbera nel lunch match, serviva una vittoria al Lecce per festeggiare il ritorno aritmetico in Serie A con due giornate di anticipo. La formazione salentina allenata da Fabio Liverani, invece, perde 2-1 allo stadio Euganeo di Padova: i biancoscudati, a segno con Baraye al 3' e con Cappelletti al 56', rimangono ultimi in classifica a -5 dalla zona playout ma tengono ancora accesa una piccola fiammella di speranza per la salvezza. Il Lecce accorcia nel finale con un rigore trasformato da Mancosu ma l'assedio finale non serve. I giallorossi osserveranno un turno di riposo sabato 4 maggio e torneranno in campo al Via del Mare sabato 11 per l'ultimo impegno della stagione regolare contro lo Spezia: potranno in ogni caso brindare alla Serie A nel caso in cui tra 3 giorni il Palermo dovesse perdere ad Ascoli. Alle 18 scende in campo il Brescia che al Rigamonti riceve proprio l'Ascoli: in caso di successo le rondinelle sarebbero matematicamente in A.

L'esultanza di Murilo a segno in Verona-Livorno Serie B 2018-19LaPresse

Verona in crisi nera, la Cremonese irrompe in zona playoff

Cade anche il Benevento, battuto 1-0 da un Crotone che compie un importante passo avanti verso la salvezza diretta: decisiva una rete di Simy al 47'. Prosegue la crisi nera del Verona di Fabio Grosso che al Bentegodi perde 3-2 contro il Livorno, mentre finisce senza reti il derby playoff tra Perugia e Cittadella allo stadio Curi. Ne approfitta la Cremonese, che vincendo 2-1 sul campo del Carpi aggancia l'ottavo posto e ora sogna i playoff: per i grigiorossi vanno a segno Piccolo all'82' e Montalto all'88'. In coda conquista 3 punti pesantissimi il Foggia che dà un calcio alla crisi, batte 3-1 la Salernitana allo Zaccheria e aggancia al terz'ultimo posto il Venezia che pareggia 1-1 a Cosenza.