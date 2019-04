Il Lecce cala il poker sul Carpi e aggancia in vetta il Brescia, il Venezia di Cosmi va

Lecce-Carpi 4-1

Il Lecce travolge il Carpi 4-1 nella 33esima giornata di Serie B. Un risultato che consente ai giallorossi pugliesi di agganciare momentaneamente in vetta alla classifica il Brescia con 57 punti, anche se le Rondinelle hanno due partite in meno. Per il Carpi, invece, una sconfitta che complica sempre di più i piani di salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa il Lecce cambia marcia e nel giro di venti minuti chiude la pratica: sblocca il risultato al 56' Venuti, raddoppio al 62' di Mancosu e tris firmato due minuti dopo da Falco. Al 73' Tumminello cala il poker. Di Suagher all'80' il gol della bandiera del Carpi. Nel finale Lecce in dieci per l'espulsione di Lucioni per doppia ammonizione.

Salernitana-Cittadella 4-2

La Salernitana batte il Cittadella con un netto 4-2 nella 33esima giornata di Serie B. Un risultato che consente ai campani di mettere ormai al sicuro l'obiettivo salvezza, mentre per i veneti una sconfitta che potrebbe costare caro in ottica playoff. Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, con la Salernitana che sblocca il risultato al 6' con Djuric ma che si fa rimontare dalle reti di Moncini al 13' e Iori al 19'. Nella ripresa i campani si scatenano e ancora l'imprendibile Djuric firma il 2-2 al 59'. Al 62' è Minala a completare la rimonta, mentre al 71' sempre Djuric firma il 4-2 definitivo e completa la sua tripletta personale.

Crotone-Cremonese 0-0

Crotone e Cremonese hanno pareggiato 0-0 nella 33esima giornata del campionato di Serie B. Un risultato che consente ai grigiorossi lombardi di avvicinarsi sempre di più alla salvezza, punto prezioso anche per i calabresi che hanno ora 4 punti di vantaggio sulla zona playout.

Venezia-Foggia 1-0

Il Venezia supera per 1-0 il Foggia nel posticipo della 33esima giornata di Serie B. Un risultato che consente alla compagine veneta di staccare proprio i pugliesi e il Livorno di tre punti nella lotta per la salvezza. Il Venezia con 33 punti è ora quindicesimo a -1 dal Crotone. Partita decisa nel primo tempo da un gol su calcio di rigore trasformato da Di Mariano al 34'. Penalty concesso per un fallo di Iemmello su Lombardi, su azione di calcio d'angolo.