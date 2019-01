Il Padova vince il derby con l'Hellas Verona: 3-0 con doppietta di Mbakogu

Padova-Hellas Verona 3-0 (12’ e 54’ Mbakogu, 69’ Morganella)

Il Padova torna al successo e lo fa a spese dell’Hellas Verona in un derby incredibile. La squadra di Bisoli cala il tris all'Euganeo e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Si interrompe, invece, la striscia positiva dei gialloblù di Grosso, che sono a -5 dal Brescia secondo in classifica. È Mbakogu, di testa su cross di Longhi, a sbloccare il risultato al 12'. Nella ripresa è ancora l'attaccante numero 9 a firmare il raddoppio, su assist di Bonazzoli al 54'. Morganella chiude i giochi al 69' con una conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale il Verona ha la possibilità di accorciare le distanze, ma Minelli respinge il rigore calciato da Pazzini. Il Padova incassa così tre punti d'oro e sale a quota 15 punti, agganciando al penultimo posto il Livorno.

Cosenza-Ascoli 0-0

Reti inviolate, portieri in evidenza e un punto a testa per Cosenza e Ascoli, con la gara del San Vito che si chiude sullo 0-0. Nel primo tempo marchigiani vicini al vantaggio con Cavion, sul quale è strepitoso il portiere Perona, poi con Valentini, il cui colpo di testa viene sventato sulla linea da Corsi. Nella ripresa Cosenza minaccioso con Baclet, stavolta il miracolo è di Bacci. Buon punto salvezza per la formazione di Braglia che sale a 20 punti, Ascoli che raggiunge quota 25.