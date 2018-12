Il Palermo schianta l’Ascoli e torna in vetta solitaria, tris di Pazzini al Cittadella: il Verona va

Il Palermo cala il tris sull'Ascoli e torna in vetta in solitaria al campionato di Serie B con tre punti di vantaggio sul Brescia. Il clamoroso autogol di Perucchini, che nel tentativo di dribblare Moreo si allunga il pallone che finisce nella propria porta, spiana la strada ai padroni di casa, che nella ripresa – dopo una traversa colpita dagli ospiti con Cavion – raddoppiano a un quarto d'ora dalla fine con Chocev, lesto ad avventarsi sulla ribattuta del tiro di Trajkovski respinto dal portiere. Nel finale, a gara ormai chiusa, arriva infine anche il 3-0 di Szyminski sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Successo agevole anche per il Verona, che travolge 4-0 il Cittadella e aggancia al terzo posto a quota 29 punti la coppia Lecce-Pescara. Al 'Bentegodi' va in scena lo show di Pazzini, che piega da solo le resistenze dei veneti con una tripletta. Il 'Pazzo' sblocca il risultato al 10', alla prima vera occasione, con un tocco sporco di ginocchio, per poi raddoppiare poco dopo la mezzora da vero rapace d'area sul tiro di Colombatto deviato da Pasa. Nella ripresa il Cittadella attacca ma al 35' l'ex attaccante della Sampdoria firma il tris su calcio di rigore. Nel finale c'è tempo anche per il poker di Tupta, entrato poco prima.

Seconda vittoria di fila e successo prezioso in chiave playoff per il Benevento, che ha bisogno di 79 minuti tuttavia per avere ragione del fanalino di coda Padova. Ci pensa Improta su assist di Ricci a trafiggere Merelli in uscita e far volare la squadra di Bucchi. Colpo esterno anche dello Spezia, che passeggia in casa di un Crotone sempre più in crisi (3-0), alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. De Francesco apre le danze al 12' con un eurogol, Pierini mette in cassaforte il risultato nella ripresa con una doppietta al 33' e al 44'. Con lo stesso punteggio il Perugia di Nesta regola il Foggia e si porta in zona playoff. Protagonista assoluto Kouan, che con una doppietta nel primo tempo mette in discesa la partita per gli umbri. L'attaccante colpisce al 14' in contropiede e al 28', con gli ospiti sbilanciati in attacco, con un diagonale su assist di Kingsley che trafigge Bizzarri. Nella ripresa nel recupero arriva poi anche il tris di Vido. Finisce con un pareggio a reti bianche infine la sfida tra Cosenza e Salernitana.

I risultati della 18a giornata

Cosenza-Salernitana 0-0

Crotone-Spezia 0-3 (12’ De Francesco; 78’, 89’ Pierini)

Padova-Benevento 0-1 (79’ Improta)

Palermo-Ascoli 3-0 (26’ aut. Perucchini; 73’ Chochev, 84’ Szyminski)

Perugia-Foggia 3-0 (13’, 27’ Kouan; 94’ Vido)

Verona-Cittadella 3-0 (10’, 32’, 82’ Pazzini; 89’ Tupta)

Pescara-Venezia 1-0 (74’ Brugman)

Giocate Ieri

Carpi-Livorno 1-4

Brescia-Cremonese 3-2

La classifica

Palermo 34; Brescia 31; Lecce, Pescara, Verona 29; Benevento 28; Cittadella, Perugia 26; Spezia 25; Salernitana 24; Ascoli 21; Venezia 20; Cremonese, Cosenza 19; Carpi 16; Livorno 14; Crotone 13; Foggia 12; Padova 11.