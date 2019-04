Il Palermo si avvicina alla Serie A: battuto il Verona 1-0 nel posticipo, decide Nestorovski

Il Palermo ritrova il successo e mette fine alla striscia positiva del Verona. I rosanero si sono imposti per 1-0 sui veneti nella sfida del 'Barbera', valida per la 32/a giornata di Serie B. A decidere la gara, la rete al 1' della ripresa di Nestorovski, che insacca da distanza ravvicinata su assist di Moreo. La squadra di Stellone ha chiuso in dieci uomini per il secondo giallo rimediato da Bellusci al 90', per intervento scorretto ai danni di Pazzini. In classifica il Palermo sale a 53 punti, a -1 dal Lecce secondo e a -4 dalla capolista Brescia. Battuta d'arresto sulla strada dei playoff per il Verona che resta quinto a 48 punti.

