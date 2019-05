Il playout Foggia-Salernitana si giocherà: lo ha stabilito il Collegio di Garanzia

Il playout di Serie B va disputato. Lo ha stabilito la sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta da Giuseppe Albenzio. "I play-out per l’individuazione della quarta squadra retrocessa nel Campionato di Serie C, al termine del Campionato 2018/2019 di Serie BKT, devono essere effettuati - si legge nelle motivazioni - e devono svolgersi fra la quart’ultima e la quint’ultima squadra collocate in graduatoria dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, cioè fra il Foggia (prima terz’ultima e ora quart’ultima, con 37 punti) e la Salernitana (prima quart’ultima e ora quint’ultima, con 38 punti), in presenza di un distacco fra le due che non supera i quattro punti".

Lega B: via al playout

Il presidente della Lega B Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio 2019 del successivo parere emesso dal Collegio di garanzia del Coni in data 27 maggio 2019, "dispone lo svolgimento delle gare dei playout del campionato Serie BKT 2018/19 convocando per il giorno 30 maggio 2019 il proprio Consiglio direttivo per le determinazioni conseguenti". Lo comunica la Lega del campionato cadetto.