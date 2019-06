Il Verona di Aglietti torna in Serie A dopo un solo anno di purgatorio in Serie B e lo fa al termine di una dura finale playoff contro il mai domo Cittadella di Venturato. I gialloblù vincono per 3-0 e staccano il pass per il massimo campionato e a decidere la sfida del Bentegodi ci hanno pensato l’ex Cittadella Zaccagni, nel primo tempo, Di Carmine con un gran bel gol e Laribi a chiudere i conti nella ripresa tra il 69' e l'83' con i granata in 9 uomini per le espulsioni di Parodi al 62' e di Proia al 78'. Il Verona ha avuto pazienza, ha giocato meglio, ha fatto valere la maggior classe e ha vinto meritatamente la partita ribaltando così lo 0-2 dell'andata al Tombolato. I ragazzi di Aglietti salgono così A con Brescia e Lecce che avevano chiuso la regular season ai primi due posti della classifica.

La cronaca

La prima occasione della partita, all'8', capita sui piedi di Laribi che fa partire un gran destro dalla distanza che trova la respinta di Paleari, il pallone giunge a Di Carmine che tira di sinistro ma trova ancora la parata del numero uno del Cittadella. La partita è molto fallosa e nervosa con il Verona che la sblocca al 27' con Faraoni che pesca Zaccagni in area di rigore che tutto solo davanti a Paleari non sbaglia. Al 33’ Laribi serve un grande assist a Di Gaudio che tutto solo calcia fuori.

Nella ripresa la prima vera occasione capita al 59’ sui piedi di Henderson che lascia partire un destro velenoso che chiama alla parata in angolo Paleari. Parodi al 63’ viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo ingenuo su Vitale. Al 70’ il Verona raddoppia con Di Carmine che è abile a sfruttare un bel cross teso e velenoso dalla sinistra di Vitale. Al 72’ Panico ci prova con un colpo di tacco ma la sfera finisce sull’esterno della rete. Proia commette un fallo a centrocampo e si guadagna anzitempo l’uscita dal campo lasciando il Cittadella in nove uomini. Laribi in contropiede all’83’ salta Paleari e deposita in rete per il 3-0 finale.

La statistica chiave

4-0 in campionato per il Verona contro il Cittadella e oggi un secco 3-0. Il Bentegodi porta fortuna ai gialloblù contro i granata.

Il tweet

Il migliore

Samuel DI CARMINE- Non si vede per tutta la partita ma quando conta dà la zampata decisiva che riporta in Serie A il Verona. Provvidenza

Il peggiore

Luca PARODI- All’andata gioca una partita spettacolare difensivamente, al ritorno commette una grave ingenuità facendosi espellere in un brutto momento e lasciando i suoi in inferiorità numerica. Sciagurato.

Il tabellino

Verona-Cittadella 3-0



Verona: Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Zaccagni, Gustafson (76’ Munari), Henderson (66’ Pazzini); Laribi, Di Carmine, Di Gaudio (57’ Matos)

Cittadella: Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Siega (50’ Proia), Iori (77’ Schenetti), Branca; Panico; Moncini (64’ Cancellotti), Diaw.

Reti: 27’ Zaccagni (V), 69’ Di Carmine (V), 83’ Laribi (V).

Ammoniti: Vitale (V), Siega (C), Di Carmine (V), Parodi (C), Bianchetti (V), Proia (C), Munari (V)

Espulsi: Parodi (C), Proia (C)