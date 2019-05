Insigne-Coda, il Benevento ribalta il Cittadella nell'andata delle semifinali: 1-2 al Tombolato

Il Benevento supera 2-1 il Cittadella al 'Tombolato' nella semifinale d'andata dei playoff di Serie B ipotecando il passaggio del turno. Vittoria in rimonta per i campani, che vanno sotto al 10' per la rete di Proia (poi espulso per doppia ammonizione) ma ribaltano il risultato nella ripresa nel quarto d'ora finale grazie ai gol di Roberto Insigne e di Coda.

Nel finale tra i sanniti espulso Armenteros. Sabato al 'Vigorito' è in programma la partita di ritorno che vale un posto in finale.