L'ex Stroppa stende il Foggia: il Crotone espugna lo Zaccheria e ritrova la vittoria dopo 3 mesi

Pesantissimo successo del Crotone che nell'anticipo della 21esima giornata di Serie B batte 2-0 il Foggia allo Zaccheria e conquista 3 punti pesantissimi agganciando la zona playout. I calabresi di Giovanni Stroppa, ex di lusso, ritrovano un successo che in campionato mancava da più di 3 mesi: l'ultimo risaliva al 2-1 sul Padova allo Scida. Per ritrovare una vittoria esterna del Crotone bisogna invece tornare fino allo scorso 17 settembre (1-0 a Livorno).

Uno-due Rohden-Zanellato

A sbloccare il risultato ci pensa Rohden dopo soli 6 minuti di gioco: lo svedese ruba palla a centrocampo, avanza indisturbato, entra in area e trafigge Noppert con un rasoterra di destro. Il raddoppio arriva al 14': Simy, in piena area, raccoglie un lungo traversone dalla destra, vede l'inserimento di Zanellato e gli serve un pallone perfetto che il centrocampista scuola Milan insacca da due passi per il definitivo 0-2.