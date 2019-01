La Salernitana fa il colpaccio a Palermo: 2-1 grazie al gol al 93' di Casasola

La Salernitana fa il colpaccio e ferma la capolista Palermo: il girone di ritorno di Serie B si apre con una sorpresa. La squadra di Gregucci, in pieno recupero, espugna il 'Barbera' nell'anticipo della 20/a giornata. Successo, il primo esterno, in rimonta per i campani. I padroni di casa sbloccano il risultato al 17' con Jajalo a segno in scivolata su invito di Rispoli. Prima dell'intervallo, il pareggio degli ospiti con la rete di Anderson dal limite (41').

Al 93' il gol-vittoria di Casasola su assist di Di Tacchio che condanna la squadra di Stellone. La Salernitana sale a 27 punti e raggiunge il settimo posto, il Palermo incassa il secondo ko in campionato, primo in casa e resta fermo a 37.