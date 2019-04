Lecce, il tris al Cosenza vale l’aggancio in vetta. Il Pescara regola 3-2 il Palermo

Lecce-Cosenza 3-1

Il Lecce supera 3-1 il Cosenza nel primo posticipo della 31/a giornata di Serie B e aggancia il Brescia in testa alla classifica con 54 punti. I calabresi, al terzo stop nelle ultime cinque gare, rimangono invece fermi a 35 punti, a centro gruppo. Botta e risposta nei primissimi minuti di gioco: Tutino al 2' inventa per Garritano che solo davanti al portiere non sbaglia. Immediata la replica dei padroni di casa che pareggiano i conti tre minuti più tardi con un bolide da fuori di Tabanelli. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa tocca a La Mantia risolvere il match: l'attaccante dei pugliesi firma il sorpasso al 15' di testa e poco dopo, al 19' firma il tris al termine di una bella azione corale.

Pescara-Palermo 3-2

Il Pescara ritrova un successo che mancava da tre giornate battendo 3-2 il Palermo nel posticipo della 31/a giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi salgono così a 48 punti e rilanciano le loro ambizioni di playoff mentre i rosanero restano fermi a 50 punti, a meno quattro dalla coppia al comando Lecce-Brescia. Al vantaggio immediato di Del Grosso al 6' replica Moreo con un destro imprendibile. I siciliani al 37' ribaltano la partita con il colpo di testa vincente di Pirrello sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma nella ripresa subiscono il controsorpasso dei padroni di casa: Memushaj trova il 2-2 con un tiro da fuori al 23', Scognamiglio nel finale firma il gol vittoria facendo impazzire l'Adriatico sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo.