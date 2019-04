Lecce ko a Cremona, il Pescara cade ad Ascoli: sorride il Brescia da lontano

Ascoli-Pescara 2-1

L'Ascoli si impone per 2-1 in rimonta sul Pescara nella 32esima giornata del campionato di Serie B. Un successo che consente alla compagine marchigiana di mettere al sicuro la salvezza e tornare in corsa per un posto nei playoff, distanti ora solo 5 punti. Ko pesante, invece, per gli abruzzesi che restano a quota 48 e vedono allontanarsi la zona promozione. Primo tempo segnato da due calci di rigore: il primo trasformato al 36' da Mancuso illude il Pescara, al 42' Ninkovic pareggia per l'Ascoli. Nella ripresa ancora dal dischetto arriva la rete del successo dei bianconeri marchigiani, realizzata da Ciciretti all'84'.

Cremonese-Lecce 2-0

Una doppietta di Luca Strizzolo consente alla Cremonese di battere il Lecce per 2-0 nella 32esima giornata del campionato di Serie B. Tre punti pesanti per i grigiorossi lombardi che salgono a 38 e di fatto si mettono al sicuro dalla zona retrocessione. Dopo tre vittorie di fila, invece, cade il Lecce di Liverani che resta comunque secondo con 54 punti a -3 dal Brescia capolista e +4 sulla coppia Palermo-Benevento. Partita che prende una piega favorevole ai padroni di casa quando al 25' viene espulso il portiere del Lecce Vigorito. Nella ripresa la squadra di Rastelli approfitta della superiorità numerica trovando i due gol della vittoria con Strizzolo al 68' e al 78'.