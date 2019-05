Lecce promosso in A: Palermo 3°, Venezia ai playout grazie alla tripletta di Zigoni

Il Lecce torna in Serie A dopo sette anni di assenza! I pugliesi hanno sconfitto lo Spezia per 2-0 nell’ultima giornata del campionato di Serie B, hanno concluso la stagione al secondo posto in classifica e così possono festeggiare il secondo salto consecutivo di categoria visto che dodici mesi fa erano risaliti dalla Serie C. I giallorossi esultano col proprio pubblico allo Stadio Via del Mare e ritornano nel calcio che conta centrando il colpaccio subito alla prima stagione in cadetteria dopo cinque campionati in Serie C/Lega Pro in cui erano finiti nel 2012 per illecito sportivo.

Il Lecce ha chiuso i conti nella prima mezz’ora di gioco: Petriccione apre le marcature al 9′ con un bel destro su cross di Falco, al 27′ La Mantia raddoppia con un bel colpo di testa su cross dello scatenato Falco. I padroni di casa controllano la situazione ma Capradossi segna di testa all’83’ e fa vivere un finale da brividi ai padroni di casa che però non crollano e festeggiano la promozione in Serie A. Il Palermo, unica possibile avversaria del Lecce per il salto di categoria, pareggia in casa col Cittadella 2-2 e chiude al terzo posto: i siciliani parteciperanno ai playoff accedendo direttamente in semifinale insieme al Benevento che ha battuto il già promosso Brescia per 3-2. Pescara-Cittadella e Verona-Spezia sono i due incontri per i quarti di finale dei playoff promozione, le due vincenti ovviamente si uniranno a Palermo e Benevento.

Il Venezia ha sconfitto il Carpi per 3-2 grazie a un gol allo scadere e si guadagna il play-out contro la Salernitana per cercare la permanenza in Serie B, retrocedono invece Foggia, Padova e Carpi. Di seguito i risultati dell’ultima giornata di Serie B e la classifica.

RISULTATI SERIE B OGGI

Brescia-Benevento 2-3 (4' Di Chiara aut. 30' Bisoli; 9', 52' Armenteros, 36' Insigne)

Carpi-Venezia 2-3 (16' rig. Cissé, 47' Koulibaly; 64', 89', 92' Zigoni)

Crotone-Ascoli 3-0 (40' Simy, 48' Pettinari, 57' Benali)

Lecce-Spezia 2-1 (9' Petriccione, 27' La Mantia; 83' Capradossi)

Padova-Livorno 1-1 (66' Mazzocco; 32' Giannetti)

Palermo-Cittadella 2-2 (21' Nestorovski, 23' Traijkovski; 65' Diaw, 82' Adorni)

Perugia-Cremonese 3-1 (5', 93', 8' Kouan; 44' Piccolo)

Pescara-Salernitana 2-0 (78' Bettella, 90' Ciofani)

Verona-Foggia 2-1 (66', 81' rig. Di Carmine; 53' Iemmello)

CLASSIFICA FINALE SERIE B:

1. Brescia 67 punti

2. Lecce 66

3. Palermo 63

4. Benevento 60

5. Pescara 55

6. Verona 52

7. Spezia 51

8. Cittadella 51

9. Perugia 50

10. Cremonese 49

11. Cosenza 46

12. Crotone 43

13. Ascoli 43

14. Livorno 39

15. Venezia 38

16. Salernitana 38

17. Foggia 37

18. Padova 31

19. Carpi 29