Il Cittadella di Roberto Venturato vince meritatamente per 2-0 l'andata della sfida playoff contro il Verona di Aglietti che è uscito con le ossa rotte dal Tombolato. A decidere la partita ci ha pensato una doppietta dello scatenato Davide Diaw che ha siglato un gol per tempo, uno di testa e uno dalla distanza a dieci dal novantesimo, che hanno permesso ai granata di vincere una partita preziosa in vista della sfida di ritorno che si giocherà domenica 2 giugno al Bentegodi. Agli scaligeri servirà una vittoria con due gol di scarto per essere promosso in Serie A, se non ce la farà sarà il Cittadella a salire per la prima volta nel massimo campionato con Venturato che scriverebbe la storia.

La cronaca

Il Cittadella parte subito forte nel primo tempo e dopo alcune trame pericolose passa in vantaggio al 6’ con Davide Diaw che di testa buca Silvestri per il vantaggio granata. Schenetti all’8 ci prova con un tiro dalla distanza: la palla esce di poco. Il Verona chiede un rigore per un fallo di mani in area al 10’ ma per l’arbitro non c’è niente e un minuto dopo Laribi coglie il palo con un tiro dalla distanza. Matos cade in area di rigore al 29’ ma per il direttore di gara non è rigore.

Nella ripresa il Cittadella costruisce un’ottima azione con uno schema studiato su calcio di punizione. Pasa si libera al tiro ma dopo lo stop di petto è frettoloso e la mette alta. Il Cittadella tiene meglio il campo rispetto al Verona che non riesce a costruire niente di significativo fino a fine partita, di contro i granata trovano il 2-0 all’80’ ancora con Diaw che è abile a ribadire in rete da oltre 30 metri dopo che Silvestri aveva fermato Moncini lanciato a rete. All’85’ Pazzini colpisce una clamorosa traversa con la palla che poi sbatte sulla linea.

La statistica chiave

Terza vittoria in quattro partite di playoff per il Cittadella che è a un passo dal sogno Serie A.

Prima sconfitta per gli scaligeri che dovranno vincere in casa con due gol di scarto per la promozione

Il tweet da non perdere

Il migliore

Davide Diaw- Segna la doppietta che decide la partita e gioca una partita di cuore e di sacrificio. Uomo della provvidenza e forse della Serie A

Il peggiore

Samuel Di Carmine- Non la vede mai e non riesce mai a rendersi pericoloso. Polveri bagnate.

Il tabellino

Cittadella: Paleari, Parodi, Frare, Adorni, Rizzo, Siega, Iori (83’ Proia), Schenetti (68’ Bussaglia), Pasa, Diaw (89’ Scappini), Moncini

Verona: Silvestri, Faraoni, Empereur, Dawidowicz, Vitale, Henderson (84’ Di Gaudio), Gustafsson, Colombatto, Laribi (73’ Seung Woo-Lee), Matos, Di Carmine (77’ Pazzini)

Reti: 6’ e 80’ Diaw (C)

Ammoniti: Vitale (V), Colombatto (V)