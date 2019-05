Moncini regala al Cittadella la semifinale playoff: doppietta e 1-2 allo Spezia

Il Cittadella espugna il Picco e si regala il Benevento per le semifinali dei playoff di Serie B. La squadra di Venturato batte 2-1 lo Spezia grazie a super-Moncini, autore di due reti (22’ e 66’) e di una terza annullata dopo l'intervento del VAR. Inutile il gol di Maggiore al 56’ che aveva messo le cose in parità per i ragazzi di Marino, a quel punto forti del risultato che ne avrebbe garantito il passaggio del turno dopo gli eventuali supplementari.

Lo Spezia chiude così la sua stagione, mentre il Cittadella continua a sognare.