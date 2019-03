Palermo bloccato dal Cosenza, il Brescia allunga, scatto Perugia, Crotone corsaro a Carpi

Ascoli-Benevento 2-2

Incredibile pareggio per 2-2 fra Ascoli e Benevento nella 29esima giornata del campionato di B. In classifica un punto per parte e piccolo passo avanti verso i rispettivi obiettivi: la salvezza per i marchigiani, i playoff promozione per i sanniti. Partita dai due volti: primo tempo tutto di marca ascolana con il vantaggio firmato da Ardemagni con un colpo di testa su punizione al 20' e il raddoppio dell'ex Ciciretti su punizione dal limite al 38'. Nel secondo tempo il riscatto del Benevento: la squadra di Bucchi accorcia le distanze al 69' con un colpo di testa di Coda su cross di Viola. Poi nel finale succede di tutto: all'88' il Benevento resta in dieci per l'espulsione di Caldirola per doppia ammonizione. Al 90' però arriva il pareggio su calcio di rigore di Viola, concesso per un fallo di Laverone su Armenteros. Nell'infinito recupero concesso dall'arbitro, al 96' i sanniti restano addirittura in nove per il rosso a Tuia ma l'Ascoli non ne approfitta e il risultato non cambia.ù

Brescia-Foggia 2-1

Il Brescia supera per 2-1 il Foggia nel posticipo della 30esima giornata di Serie B e allunga in vetta alla classifica. Le Rondinelle hanno ora 3 punti di vantaggio sul Palermo secondo e soprattutto 5 sul Lecce terzo. Foggia che resta al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Nel primo tempo rossoneri pugliesi in vantaggio dopo 5' con Galano, il pareggio del Brescia al 32' con Martella. Nella ripresa al 65' Donnarumma firma il 2-1 definitivo ribadendo in rete un rigore da lui stesso calciato e respinto dal portiere Leali. Per il bomber bresciano è il gol numero 24 della stagione.

Carpi-Crotone 1-2

Torna al successo il Crotone di Stroppa. Nella 30/a giornata del campionato di B, a Carpi, vittoria esterna per 1-2. Simy va a segno al 19' con un tocco di punta a fil di palo che lascia di sasso Piscitelli e realizza il decimo gol stagionale. C'è anche tempo per l'11esimo centro per l'attaccante pitagorico, abile al 64' a firmare lo 0-2 su assist di Zanellato. I padroni di casa accorciano con Poli al 68' (tap-in da due passi dopo il palo di Vano) ma chiudono la gara in dieci uomini dopo il rosso a Concas. Il Carpi s'inguaia ed è ultimo a 22 punti, mentre i calabresi escono dalla zona rossa della classifica e sono a quota 30.

Cittadella-Padova 1-1

Derby emozionante al Tombolato: Cittadella e Padova si annullano. Finisce 1-1 la partita valida per la 30/a giornata del campionato di Serie B. Dopo il rigore parato a Iori per i padroni di casa al 12', ecco il momentaneo vantaggio di Capello per i ragazzi di Centurioni al 52': destro imparabile su assist di Serena. Il Padova, però, resta in dieci in virtù del rosso per doppia ammonizione a Cappelletti e i ragazzi di Venturato pareggiano con Moncini, che segna di testa. Cittadella a quota 41, Padova a 24 punti.

Cosenza-Palermo 1-1

Il Cosenza ferma la corsa del Palermo. Al San Vito, in una gara valida per la 30/a giornata del campionato di Serie B, il match si chiude sull'1-1. I rosanero passano in vantaggio con la rete di Nestorovski al 19': l'attaccante va a segno con una botta che tocca il secondo palo e poi s'insacca. Ma i calabresi non si arrendono e trovano il pari con Sciaudone al 36': destro deviato da Murawski e Brignoli battuto. Al 90', sul risultato di 1-1, rosso a Nestorovski per doppia ammonizione. Il Palermo fa un altro passetto promozione e va a 50 punti, il Cosenza sale a 35.

Perugia-Livorno 3-1

Seconda vittoria di fila per il Perugia di Alessandro Nesta. Il Livorno cade 3-1 al Renato Curi nella 30/a giornata del campionato di Serie B. Gli umbri si portano avanti 1-0 al 38' del primo tempo con un destro a incrociare di Verre che non lascia scampo a Zima. In avvio di ripresa, arriva il raddoppio dei padroni di casa con un gran colpo di testa di Carraro al 49'. C'è anche tempo per il tris del Perugia, al 62', con la doppietta di Verre, stavolta a segno su rigore. Il gol della bandiera dei labronici porta la firma di Gori, sempre dal dischetto. Gli umbri salgono a 44 punti, i toscani fermi a 30.

Salernitana-Venezia 1-1

Salernitana e Venezia non si fanno male. All'Arechi, in una partita valida per la 30/a giornata del campaionato di Serie B, finisce 1-1. I lagunari passano in vantaggio con la rete di Bocalon al 10', che di testa supera Micai su assist di Lombardi. Ma poi i padroni di casa riescono ad agguantare la partita all'80' con Djuric. Rosina fa un'azione personale e con un tiro a giro colpisce il palo, il compagno è lì appostato e insacca da due passi. Salernitana a quota 35, veneti fermi a 29 nella zona rossa della classifica.