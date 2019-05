Palermo corsaro ad Ascoli, festa rimandata per il Lecce; Domizzi salva il Venezia

Cremonese-Brescia 0-0

Nel derby lombardo della 37/a giornata di Serie B, Cremona e Brescia non si fanno male. Le 'rondinelle', già promosse in A, non vanno oltre lo 0-0 allo 'Zini' contro i ragazzi di Massimo Rastelli. Attacchi spuntati e difese arcigne: partita bella ma a reti bianche. Mogos, nel primo tempo, sfiora il vantaggio per i padroni di casa, ma Andrenacci sulla linea di porta dice di no e salva i suoi. La Cremonese sale a 49 punti e resta comunque aggrappata alla zona playoff, mentre il Brescia è capolista a quota 67.

Ascoli-Palermo 1-2

Il Palermo si impone per 2-1 in casa dell'Ascoli nella 37esima giornata del campionato di Serie B e rimanda la festa promozione del Lecce. Con una partita ancora da disputare i rosanero si riportano a una sola lunghezza dai giallorossi pugliesi. Nel prossimo turno il Lecce affronterà lo Spezia al via del Mare, il Palermo se la vedrà con il Cittadella al Renzo Barbera. Nonostante tutte le traversie societarie, con l'ultimo cambio di proprietà annunciato ieri, i rosanero di Delio Rossi riescono a concentrarsi solo sul campo. Così dopo un primo tempo senza reti, il Palermo sblocca il risultato al 60' con un gol di Moreo bravo a ribadire in rete un tiro di Trajkovski respinto dal portiere. La gioia dura poco, perchè al 63' l'Ascoli pareggia con Bright Addae in spaccata. I rosanero, però, non mollano e nell'assedio finale trovano il gol della vittoria all'86' con un gran destro sotto la traversa di Haas su assist di Jajalo.

Spezia-Crotone 2-0

Lo Spezia si impone per 2-0 sul Crotone nella 37esima giornata del campionato di Serie B e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Con una partita ancora da giocare, infatti, i liguri hanno quattro punti su Cittadella e Perugia che invece devono ancora scendere in campo. Dopo due vittorie consecutive, invece, il Crotone si ferma e deve rimandare l'appuntamento con la matematica salvezza. Partita senza storia al Picco, con lo Spezia in vantaggio al 25' con un gol di testa del bomber Galabinov su cross di Augello. Nella ripresa i liguri controllano la gara e trovano il raddoppio all'81' con Bidaoui.

Venezia-Pescara 2-2

Domizzi con due rigori a segno tiene a galla il Venezia nel match casalingo contro il Pescara. I veneti pareggiano in casa 2-2 al fotofinish, grazie a un penalty al 96' del difensore, nella 37/a giornata di Serie B. Al 'Pier Luigi Penzo' apre le danze Brugman al 21', lesto a battere di testa Vicario. Al 30', però, è già 1-1 con Domizzi che si presenta sul dischetto e spiazza Fiorillo. La partita è vivace e nella ripresa gli abruzzesi ripassano in vantaggio al 75' con Mancuso. Contropiede avviato dall'ispirato Brugman, cross di Balzano e tocco da due passi vincente dell'attaccante. Ma non finisce qui, perché Domizzi al 96' riagguanta di nuovo la partita e manda la palla da una parte e il portiere dall'altra. Venezia in zona playout con 35 punti come il Livorno, impegnato domani a Carpi. Pescara a bordo del treno playoff a quota 52.