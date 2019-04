Palermo, esonerato il tecnico Stellone, fatale il pari con il Padova

Roberto Stellone non è più l'allenatore del Palermo. In una nota il club rosanero comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico ed il suo staff, "a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto".

Stellone paga il pari casalingo di ieri contro il Padova, ultimo in classifica di Serie B insieme al Carpi. La guida tecnica della prima squadra, informa ancora la società rosanero, è temporaneamente affidata all'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto, che questo pomeriggio dirigerà la seduta d'allenamento insieme al preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano. Il Palermo si trova attualmente al terzo posto in classifica con 57 punti, a -6 dalla capolista Brescia e a -3 dal Lecce.