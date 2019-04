Poker Cittadella al Livorno, vittorie anche per Foggia e Carpi, tonfo Perugia

Carpi-Padova 2-1

Il Carpi batte 2-1 il Padova nella gara tra le ultime due della classe nel campionato di Serie B e torna a sperare scavalcando i veneti e salendo a quota 25 punti. L'ex di turno Mbakogu colpisce al 12' con un diagonale vincente su invito di Lollo, gli emiliani reagiscono e al 42' Concas firma l'1-1 con una conclusione potente che si infila il rete dopo aver colpito la traversa. Nella ripresa entrambe le squadre provano a superarsi, ma a firmare il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fin è Arrighini che fa esultare pubblico del 'Cabassi'.

Cittadella-Livorno 4-0

Terza sconfitta consecutiva per il Livorno che crolla al 'Tombolato' contro un Cittadella che rilancia le proprie ambizioni di playoff nella gara valida per la 32/a giornata del campionato di Serie B. Dopo un palo di Schenetti al 20' i padroni di casa sbloccano il risultato sull'asse Settembrini-Finotto, con quest'ultimo che non sbaglia davanti al portiere sul suggerimento di tacco del primo. I labronici reagiscono subito ma la conclusione di Di Gennaro si infrange contro la traversa. Nella ripresa la squadra di Breda rimane quasi subito in dieci per l'espulsione per proteste di Porcino. Sopra di un uomo e di un gol il Cittadella dilaga: tra l'11' e il 12' arriva l'uno-due di Schenetti e Moncini. Al 33' ancora Moncini cala il poker definitivo su calcio di rigore.

Foggia-Spezia 1-0

Il Foggia si impone per 1-0 nella 32esima giornata del campionato di Serie B. Gara decisa da un gol del bomber Iemmello all'84'. Tre punti fondamentali quelli conquistati dai rossoneri pugliesi, che agganciano Livorno e Venezia a quota 30 punti a -3 dal Crotone. Ko sanguinoso, invece, per lo Spezia che resta al nono posto ad oggi sarebbe fuori dai playoff.

Perugia-Benevento 2-4

Vittoria fondamentale per il Benevento in casa del Perugia nel posticipo della 32esima giornata di Serie B. Al Curi i giallorossi allenati dall'ex Bucchi si impongono per 4-2 agganciando il Palermo al terzo posto con 50 punti, a -4 dal Lecce secondo. Gli umbri di Nesta, invece, restano all'ottavo posto in piena lotta playoff. Gara spettacolare, soprattutto nel primo tempo. Benevento in vantaggio dopo appena 7' con un rigore di Viola, ma al 9' il Perugia pareggia con Han abile a riprendere una respinta corta di Montipò. Padroni di casa che passano poi in vantaggio al 13' con una deviazione sottomisura di Sadiq su calcio d'angolo. Il Benevento però non molla e al 18' trova il 2-2 con Caldirola, poi al 44' ci pensa Coda con un gran destro dal limite a riportare avanti i sanniti. Nella ripresa il Perugia le prova tutte per pareggiare, fallisce anche diverse occasione, ma alla fine capitola nuovamente al 73' quando il solito Viola trasforma un altro calcio di rigore.