Il Benevento supera per 4-2 il Cosenza nell'anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie B e consolida il quarto posto in classifica a -4 dal secondo che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Sanniti a +6 sul Pescara e a -1 dal Palermo, invece, nella corsa alle posizioni migliori in vista dei playoff. Partita spettacolare e ricca di emozioni al Ciro Vigorito, con la squadra di Bucchi che parte subito alla grande trovando due gol in meno di mezzora. Al 25' sblocca il risultato Bandinelli, con un bel tiro al volo su assist perfetto di Armenteros a sorprendere la difesa calabrese. Il raddoppio tre minuti dopo con un colpo di testa su calcio d'angolo di Caldirola. Dopo aver sfiorato il 3-0 con una punizione di Viola respinta dal palo, il Benevento improvvisamente si addormenta e consente al Cosenza di rimontare il doppio svantaggio prima dell'intervallo. Al 38' Sciaudone accorcia le distanze in mischia su calcio d'angolo, poi è Tutino a pareggiare al 44' con un diagonale sinistro a battere Montipò. Nella ripresa, spinto dai suoi tifosi il Benevento si riversa nella metà campo cosentina e, dopo aver sfiorato il gol in più di una occasione, si riporta in vantaggio al 53' grazie ad una deviazione fortunosa di Armenteros su calcio d'angolo di Viola. Nel finale è il bomber Coda, con un colpo di testa su delizioso cross di Roberto Insigne, a siglare il gol del definitivo 4-2. Per il centravanti giallorosso è il centro numero 19 in questo campionato. Con questa sconfitta, il Cosenza dell'ex Piero Braglia vede allontanarsi le speranze di tornare in corsa per l'ottavo posto che vale i playoff.