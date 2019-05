La Corte d'appello federale ha respinto il ricorso del Palermo in merito alla richiesta di sospensione delle partite dei playoff del campionato di Serie B: la società rosanero, retrocessa all'ultimo posto della classifica per una serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti, chiedeva lo stop della postseason in attesa dell'udienza di merito fissata per il 23 maggio. La Corte ha invece ritenuto prevalente l'interesse delle altre società all'ordinario svolgimento della fase finale della postseason. Ad avviso della Corte d'appello federale, riunita a Sezione unite, la disputa dei playoff "non impedirebbe alla Lega di Serie B - preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell'appello della società U.S. Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace esecuzione alla stessa - di valutare l'annullamento delle gare playoff eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario)".

La delusione di Nestorovski, Palermo, Serie B, LaPresseLaPresse

Playoff: gli arbitri dei quarti di finale

Nel frattempo sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le prime due partite valide per i quarti di finale. Spezia-Cittadella, in programma venerdì 17 maggio alle 21, sarà diretta da Francesco Fourneau di Roma 1, mentre Verona-Perugia (in programma sabato 18 maggio alle 21) è stata affidata a Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Nei playoff i direttori di gara saranno assistiti dal Var.