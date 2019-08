Svelato il calendario 2019/20, derby calabrese Crotone-Cosenza alla prima

È stata svelata ad Ascoli, presso il Chiostro Maggiore di San Francesco, la nuova Serie B 2019/20. Alla prima giornata subito derby calabrese tra Crotone e Cosenza, mentre la retrocessa Chievo Verona esordirà al 'Curi' contro il Perugia. L'Empoli ospiterà la Juve Stabia, il Frosinone se la vedrà con la neopromossa Pordenone. Il campionato comincerà sabato 24 agosto, con un anticipo in programma venerdì 23 agosto, e si concluderà giovedì 14 maggio 2020.

Saranno previsti quattro turni infrasettimanali (martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile) e si giocherà anche nel periodo natalizio, come avvenuto con ottimi risultati nella passata stagione. La sosta invernale andrà quindi dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020, quando inizierà il girone di ritorno. Le partite saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming su DAZN, con l’eccezione dell’anticipo che andrà in onda in diretta televisiva su Rai Sport. Di seguito il calendario completo della Serie B 2019-2020.

CALENDARIO SERIE B 2019-2020

1^ GIORNATA (24 agosto 2019, 18 gennaio 2020)

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

2^ GIORNATA (31 agosto 2019, 25 gennaio 2020)

Benevento-Cittadella

Chievo-Empoli

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Ascoli

Juve Stabia-Pisa

Livorno-Perugia

Pescara-Pordenone

Spezia-Crotone

Trapani-Venezia

3^ GIORNATA (14 settembre 2019, 1 febbraio 2020)

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo

Virtus Entella-Frosinone

4^ GIORNATA (21 settembre 2019, 8 febbraio 2020)

Benevento-Cosenza

Chievo-Pisa

Cremonese-Crotone

Empoli-Cittadella

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Ascoli

Livorno-Pordenone

Pescara-Virtus Entella

Spezia-Perugia

Trapani-Salernitana

5^ GIORNATA (24 settembre 2019, 15 febbraio 2020)

Ascoli-Spezia

Cittadella-Pescara

Cosenza-Livorno

Crotone-Juve Stabia

Perugia-Frosinone

Pisa-Empoli

Pordenone-Benevento

Salernitana-Chievo

Trapani-Cremonese

Virtus Entella-Venezia

6^ GIORNATA (28 settembre 2019, 22 febbraio 2020)

Benevento-Virtus Entella

Chievo-Pordenone

Cremonese-Ascoli

Empoli-Perugia

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Livorno-Salernitana

Pescara-Crotone

Spezia-Trapani

Venezia-Pisa

7^ GIORNATA (5 ottobre 2019, 28 febbraio 2020)

Ascoli-Pescara

Cosenza-Venezia

Cremonese-Cittadella

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo

Perugia-Pisa

Pordenone-Empoli

Salernitana-Frosinone

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

8^ GIORNATA (19 ottobre 2019, 3 marzo 2020)

Benevento-Perugia

Chievo-Ascoli

Cittadella-Cosenza

Empoli-Cremonese

Frosinone-Livorno

Juve Stabia-Pordenone

Pescara-Spezia

Pisa-Crotone

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Trapani

9^ GIORNATA (26 ottobre 2019, 7 marzo 2020)

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Chievo

Cremonese-Frosinone

Crotone-Venezia

Livorno-Pisa

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

10^ GIORNATA (29 ottobre 2019, 14 marzo 2020)

Benevento-Cremonese

Chievo-Crotone

Cittadella-Livorno

Empoli-Spezia

Frosinone-Trapani

Juve Stabia-Pescara

Perugia-Ascoli

Pisa-Salernitana

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Cosenza

11^ GIORNATA (2 novembre 2019, 21 marzo 2020)

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Pordenone-Trapani

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo

12^ GIORNATA (9 novembre 2019, 4 aprile 2020)

Cremonese-Salernitana

Crotone-Ascoli

Empoli-Pescara

Frosinone-Chievo

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Pisa-Spezia

Trapani-Cosenza

Venezia-Livorno

Virtus Entella-Pordenone

13^ GIORNATA (23 novembre 2019, 13 aprile 2020)

Ascoli-Cosenza

Benevento-Crotone

Chievo-Virtus Entella

Cittadella-Pisa

Empoli-Venezia

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pescara-Cremonese

Pordenone-Perugia

Spezia-Frosinone

14^ GIORNATA (30 novembre 2019, 18 aprile 2020)

Cosenza-Spezia

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Perugia-Pescara

Pisa-Pordenone

Salernitana-Ascoli

Trapani-Chievo

Venezia-Benevento

Virtus Entella-Juve Stabia

15^ GIORNATA (7 dicembre 2019, 21 aprile 2020)

Benevento-Trapani

Chievo-Cremonese

Cittadella-Salernitana

Empoli-Ascoli

Juve Stabia-Frosinone

Perugia-Cosenza

Pescara-Venezia

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Crotone

Spezia-Livorno

16^ GIORNATA (14 dicembre 2019, 25 aprile 2020)

Ascoli-Cittadella

Chievo-Juve Stabia

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Frosinone-Pescara

Livorno-Benevento

Salernitana-Crotone

Trapani-Pisa

Venezia-Spezia

Virtus Entella-Empoli

17^ GIORNATA (21 dicembre 2019, 2 maggio 2020)

Benevento-Frosinone

Cittadella-Chievo

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese

18^ GIORNATA (26 dicembre 2019, 9 maggio 2020)

Ascoli-Pisa

Chievo-Benevento

Cosenza-Empoli

Cremonese-Juve Stabia

Frosinone-Crotone

Livorno-Pescara

Salernitana-Pordenone

Trapani-Perugia

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Spezia

19^ GIORNATA (29 dicembre 2019, 14 maggio 2020)

Benevento-Ascoli

Cittadella-Virtus Entella

Crotone-Trapani

Empoli-Livorno

Juve Stabia-Cosenza

Perugia-Venezia

Pescara-Chievo

Pisa-Frosinone

Podenone-Cremonese

Spezia-Salernintana