Un super Diamanti stoppa il Palermo, che batosta al Penzo per il Venezia!

Livorno-Palermo 2-2

Livorno e Palermo hanno pareggiato 2-2, in una partita valida per la 35esima giornata di Serie B. Un risultato che fa scivolare i rosanero al terzo posto a -2 dal Lecce, con il Benevento che si avvicina minaccioso. Punto prezioso in chiave salvezza, invece, per i toscani. Palermo in vantaggio al 41' con un rigore di Nestorovski. Nella ripresa succede tutto nel finale: al 74' il pari del Livorno con l'ex Diamanti, poi all'83' Raicevic su assist di Gonnelli porta in vantaggio gli amaranto. In pieno recupero Trajkoski firma il 2-2 per il Palermo che resta però in dieci per l'espulsione di Bellusci.

Pescara-Verona 1-1

Pescara e Verona hanno pareggiato 1-1, in una partita valida per la 35esima giornata di Serie B. Un risultato che lascia invariate le posizioni di classifica per le due squadre, con gli abruzzesi quinti a 51 punti e i veneti sesti a 49. Pescara in vantaggio al 7' con una rete di Sottil su assist di Brugman. Il pareggio del Verona è firmato da Faraoni nella ripresa al 71'.

Salernitana-Carpi 2-5

Il Carpi si impone a sorpresa in casa della Salernitana per 5-2, in una partita valida per la 35esima giornata di Serie B. Un successo che tiene vive le speranze di salvezza degli emiliani, mentre la sconfitta rischia di far scivolare i campani verso la zona retrocessione. Partita ricca di emozioni, con la Salernitana che resta in dieci dopo appena 7' per l'espulsione di Lopez in occasione del rigore con cui Cisse all'8' porta in vantaggio il Carpi. I padroni di casa pareggiano al 18' con Djuric, ma al 31' ancora Cisse riporta avanti il Carpi. Al 33' Calaiò pareggia per la Salernitana e si fa al riposo sul 2-2. Nella ripresa il Carpi dilaga con le reti di Crociata al 48', Sabbione all'80' e Arighini al 93'.

Venezia-Crotone 1-4

Il Crotone si impone con un netto 4-1 in casa del Venezia, in una gara valida per la 35esima giornata di Serie B. Un successo che consente ai calabresi di fare un passo avanti fondamentale verso la salvezza, mentre per i veneti la situazione si fa sempre più drammatica. E dire che per il Venezia la partita era iniziata nel migliore dei modi con la rete di Domizzi su rigore al 16'. Poi il pareggio di Barberis per il Crotone al 22'. Nella ripresa in campo ci sono solo gli ospiti, a segno ancora con Benali al 48', Zanellato al 55' e di nuovo Benali al 71'. Il Venezia chiude in dieci per l'espulsione di Lombardi per doppia ammonizione nel finale.