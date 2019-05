Verona-Pescara 0-0, la seconda finalista play-off si deciderà in Abruzzo

Si deciderà nella sfida di ritorno in Abruzzo la seconda finalista dei play-off promozione della Serie B di calcio: nella gara d’andata delle semifinali giocata questa sera a Verona, infatti, è finita 0-0 tra Hellas e Pescara. Possono recriminare gli ospiti, che nel corso del primo tempo hanno colpito un palo.

Nel primo tempo subito pericoloso il Pescara con Memushaj che pesca Mancuso nel cuore dell’area: il suo colpo di testa chiama all’intervento il portiere avversario. Il Verona risponde con Di Carmine al 27′, questa volta è Fiorillo a rifugiarsi in angolo. Per gli ospiti ci prova Crecco al 20′ ma Silvestri fa ancora buona guardia, poi a ruota arriva il palo abruzzese con Mancuso che raccoglie l’assist di Marras ma trova il legno a dirgli di no. Alla mezz’ora ci prova Gustafson dagli sviluppi di un corner, ma Fiorillo smanaccia in angolo.

Nella ripresa ci prova subito Mancuso, ma Silvestri è sempre attento. Dopo pochi minuti la partita si spegne di colpo, grande lotta a centrocampo ma le occasioni latitano, e neppure la classica girandola di cambi scuote il canovaccio del confronto. Due sussulti giusto nel finale: al minuto 85 Brugman calcia da fuori ma Silvestri neutralizza, a ruota Fiorillo si supera sul colpo di testa di Tupta. Finisce 0-0.