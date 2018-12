Verona raggiunto due volte dal Foggia: non basta il solito Pazzini

Il Foggia costringe il Verona a un pareggio nel lunch match della 19esima giornata del campionato di Serie B. Allo 'Zaccheria' finisce 2-2: i pugliesi, sempre in zona retrocessione, tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive salendo a 13 punti, mentre i veneti salgono a 30, momentaneamente al terzo posto in solitaria. Dopo un gol annullato a Pazzini al 6', l'attaccante può esultare al 14' con un gol da centravanti navigato, avventandosi sulla palla respinta da Noppert sul tiro di Lee. Alla mezzora però gli ospiti trovano il pari: Caracciolo respinge male il cross di Zambelli, Mazzeo ne approfitta e firma l'1-1.

Al 44' di nuovo avanti l'Hellas: questa volta è Lee a segnare a porta sguarnita dopo un'uscita a vuoto di Noppert. Nella ripresa i padroni di casa spingono alla ricerca del pari. Ci prova Iemmello, a cui viene annullato anche un gol. Il Foggia ha anche un calcio di rigore, ma dagli undici metri Silvestri ipnotizza Iemmello. Non basta però agli scaligeri per evitare il 2-2, che arriva al 28' con un bolide da fuori di Gerbo imprendibile per Silvestri. Nel finale sono i pugliesi a sfiorare il colpaccio ma il risultato non cambia più.