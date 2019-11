I risultati della 13a giornata

ven. Pescara-Cremonese 1-1 [80' Galano (P), 90' Migliore (C)]

sab. Benevento-Crotone 2-0 [11' rig. Viola (B), 94' Improta (B)]

sab. Juve Stabia-Salernitana 2-0 [7' Cissé (J), 96' Canotto (J)]

sab. Livorno-Trapani 1-2 [35' e 45' Pettinari (T), 48' Mazzeo (L)]

sab. Pordenone-Perugia 3-0 [55' Gavazzi (Po), 62' Ciurria (Po), 87' Mazzocco (Po)]

sab. Empoli-Venezia 1-1 [5' Mancuso (E), 86' rig. Aramu (V)]

dom. Ascoli-Cosenza 3-2 [16' Rivière (C), 21' rig. Bruccini (C), 38' Ninkovic (A), 71' e 89' Scamacca (A)]

dom. Cittadella-Pisa 1-1 [43' Pinato (P), 76' rig. Iori (P)]

dom. Spezia-Frosinone 2-0 [26' Gudjohnsen (S), 90' Bidaoui (S)]

lun. Chievo-Virtus Entella 2-1 [2' Vaisanen (C), 40' Dickmann (C), 54' G. De Luca (V)]

La classifica dopo la 13a giornata

Clicca qui

Match of the day: Ascoli-Cosenza 3-2

La partita che, certamente, ha regalato maggiori emozioni è quella andata in scena allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", con la super rimonta dell'Ascoli sul Cosenza. Calabresi avanti di due reti nel corso del primo tempo: grazie alle reti dell'ex Metz e Newcastle Rivière, che al 16' insacca con una poderosa girata all'angolino, e di Bruccini su rigore al 21'. La rimonta marchigiana si concretizza a partire dal 38' con di Ninkovic, che insacca con precisione su imbucata di da Cruz. Nella ripresa, arriva la doppietta del giovane talento della Nazionale under 21 Gianluca Scamacca: al 71, colpo di testa vincente su destro a giro di Ninkovic; all'89', invece, destro vincente di grande caparbietà sulla stretta marcatura di D'Orazio e il filtrante di uno scatenato Ninkovic. Con questa vittoria l'Ascoli balza al sesto posto in classifica con 20 punti alla pari del Pescara, mentre il Cosenza resta relegato in zona retrocessione, al terzultimo posto a quota 12.

Ascoli-Cosenza, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Gianluca Scamacca (Ascoli), autore di una doppietta (LaPresse)LaPresse

Top: Pordenone

La notizia più eclatante della 13a giornata è senz'altro l'incredibile balzo della matricola terribile Pordenone al secondo posto in solitaria a 22 punti. Merito dei risultati favorevoli come la vittoria del Benevento sul Crotone o i mezzi passi falsi di Cittadella e Pescara. "Stra-merito", invero, del netto 3-0 imposto al "Friuli" di Udine contro il malcapitato Perugia di mister Oddo. I ragazzi di Tesser vanno a segno nella ripresa con Gavazzi al 55' (splendido destro sul palo interno dalla lunga distanza), Ciurria al 63' (sinistro in girata che beffa Vicario nello stesso angolino) e Mazzocco all'88' (splendida azione sul corridoio vincente di Misuraca). Il sogno dei ramarri continua.

Flop: Crotone

Nel big match del "Ciro Vigorito", il Benevento supera per 2-0 il Crotone e prende il largo in vetta alla classifica. Davanti a circa 10mila spettatori, la squadra di mister Filippo Inzaghi va a segno con il capitano Viola su rigore all'11' e con Improta al 95', con un sinistro ben assestato sul primo palo su palla ghiotta dell'ex Cagliari, Empoli e Bari Andres Tello. Risultato che consolida i sanniti in cima alla graduatoria a 28 punti (a +6 sul Pordenone secondo) e che, al contempo, fa perdere la zona promozione diretta ai pitagorici.

La statistica: il Benevento di Inzaghi 1° con una difesa da record

Ottavo clean sheet stagionale per il Benevento di Pippo Inzaghi che può vantare la miglior retroguardia d'Italia fra le compagini che militano nei campionati professionisti. Fra Serie A e Lega Pro, solo il Vicenza di Mimmo Di Carlo (capolista del girone B di Serie C con 36 punti) ha subito tanti gol quanti i campani di SuperPippo.

Le migliori difese fra Serie A e Lega Pro: Benvento al top

BENEVENTO (Serie B) 8 gol in 13 giornate VICENZA (Serie C gir B) 8 gol in 16 giornate REGGINA (Serie C gir C) 9 gol in 16 giornate MONZA (Serie C gir A) 9 gol in 16 giornate JUVENTUS (Serie A) 10 gol in 13 giornate

Il consiglio per gli acquisti: Sveinn Aron Gudjohnsen (Spezia)

Si chiama Sveinn Aron Guðjohnsen, gioca nello Spezia, è islandese ed è nato nel 1998. Fatti i debiti conti, vi dice qualcosa il cognome? Ebbene sì, è il figlio Dell'ex Chelsea e Barcellona Eiður Guðjohnsen e proprio fino ai 13 anni ha frequentato il vivaio blaugrana. Poi, il ritorno in patria dove ha vestito le magle HK, Valur Reykjavik, e Breiðablik, dove lo Spezia lo ha notato la scorsa stagione, trascorsa in prestito in Serie C con la maglia del Ravenna. Nazionale islandese Under 21, Sveinn Aron Guðjohnsen ha stappato al 26' il match col Frosinone, insaccando un preciso assist basso dalla sinistra di Bidaou (autore poi del definitivo 2-0). E' il suo terzo gol stagionale con la maglia dei liguri due in campionato e uno in coppa Italia. Attaccante fisico e insidioso da marcare, sogna di ripercorrere le orme del padre. Ci riuscirà? La sua valutazione è ancora molto bassa, circa 200mila euro.

Il momento social

E' partita con un pareggio interno l'avventura di Roberto Muzzi sulla panchina dell'Empoli dopo l'esonero di Christian Bucchi.