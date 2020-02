Benevento "illegale": 4-0 all'Entella a Chiavari e 60 punti; il Frosinone è secondo da solo

I risultati della 25a giornata

ven. Cosenza-Frosinone 0-2 [14' Dionisi (F), 19' Novakovich (F)]

sab. Ascoli-Cremonese [rinv.]

sab. Cittadella-Juve Stabia 3-0 [16' rig. e 70' Iori (C), 47' Proia (C)]

sab. Trapani-Spezia 1-1 [35' Pettinari (T), 44' Gyasi (S)]

sab. Virtus Entella-Benevento 0-4 [9’ Sau (B), 14' Insigne (B), 25' rig. Viola (B). 85' Coda (B)]

sab. Pisa-Venezia 1-2 [38' Masucci (P), 42' rig. Aramu (V), 47' Longo (V)]

dom. Pordenone-Chievo 0-1 [12' Garritano (P)]

dom. Salernitana-Livorno 1-0 [6' Djuric (S)]

dom. Crotone-Pescara 4-1 [9' Simy (C), 33' Messias (C), 35' Armenteros (C), 52' Benali (C), 75' Galano (P)]

lun. Perugia-Empoli 0-1 [89' Frattesi (E)]

La classifica dopo la 25a giornata

Match of the day: Crotone-Pescara 4-1

Torna al sorriso in grande stile il Crotone di mister Giovanni Stroppa, vittorioso 4-1 allo "Scida" col Pescara. Al 9', azione deliziosa che porta al vantaggio: assist morbido in "sombrero" di Armenteros, controllo di destro e conclusione vincente col mancino da parte di Simy. Al 27' il ritorno in Italia (da svincolato, nel Pescara) di Valeri Bojinov viene bagnato con un'espulsione per proteste dalla panchina, mentre al 33', i pitagorici volano sul 2-0 con Junior Messias, abile a liquidare Fiorillo in uscita con un superbo "cucchiaino" su assist di Molina. Armenteros, su azione insistita, porta già al 35' il risultato sul 3-0, mentre l'ex di turno Benali chiude il match al 52' in tap in dopo la respinta di Fiorillo su conclusione di Simy. Serve giusto agli almanacchi il gol del pescarese Galano al minuto 75. Crotone 4° a 40 punti, Pescara - dodicesimo a quota 32 - alla terza sconfitta consecutiva.

Top: Benevento

Benevento "illegale". La formazione di Pippo Inzaghi strapazza (4-0) anche la Virtus Entella sul mai semplice rettangolo del Comunale di Chiavari. Vantaggio sannita al 9' con Sau con una perfetta girata in area di rigore sull'assist dell'ex SPAL Moncini dalla sinistra. Al 14' è già Raddoppio: Viola alza un pallone che Roberto Insigne, in velocità, manda al volo in fondo al sacco dai sedici metri. Al 25', proprio Nicolas Viola, dal dischetto, fissa il risultato sul 3-0. mentre all'85', uno scambio Del Pinto-Coda viene concluso di prepotenza a rete dall'ex attaccante della Salernitana. Benevento già a 60 punti dopo 20 partite e che mantiene i 17 punti di vantaggio sulla seconda posizione.

Flop: Cosenza

Anticipo da dimenticare per i Lupi di Pillon dopo il bel successo di Livorno del precedente weekend. A espugnare il "San Vito-Marulla", una delle formazioni più in forma del campionato cadetto, il Frosinone di mister Alessandro Nesta. Man of the match, l'attaccante statunitense Andrija Novakovich, che al 14', dalla destra, trova la deviazione vincente di Dionisi, mentre 5' più tardi, insacca con destrezza su invito dello svedese Rohdén. Ciociari alla quinta vittoria consecutiva e al secondo posto in solitaria a 43 punti, anche per effetto del mezzo passo falso dello Spezia a Trapani (1-1 al "Provinciale"). Cosenza sempre terzultimo a quota 23, a -3 sulla Cremonese, coi grigiorossi indietro di una partita.

Il consiglio per gli acquisti: Federico Proia (Cittadella)

Tra un gol di Iori e l'altro (il vantaggio su rigore e l'altro, per la prima volta in questo campionato su azione), nella vittoria per 3-0 del Cittadella sulla Juve Stabia, la rete di Federico Proia, che a inizio ripresa sbuca dalle retrovie per insaccare, sul palo più lontano, il cross basso dalla sinistra di Diaw. Si tratta della quarta realizzazione in questo torno cadetto (più un'altra il Coppa Italia) per il prolifico centrocampista centrale classe 1996 ex di Spezia, Pistoiese e Bassano Virtus. Alla sua seconda stagione al "Tombolato", si tratta dell'ennesima scoperta del Cittadella. Il suo valore di mercato? Appena 300mila euro, secondo le stime di Transfermarkt: quale club sarà il più lungimirante nel farsi avanti?

