Benevento imprendibile, a +15 sul Pordenone; rinascita Frosinone ad Ascoli, che esonera Zanetti

I risultati della 21a giornata

ven. Empoli-Chievo 1-1 [23' Tutino (E), 49' Meggiorini (C)]

sab. Cittadella-Benevento 1-2 [70' Moncini (B), 76' rig. Iori (C), 86' Maggio (B)]

sab. Pisa-Juve Stabia 1-1 [83' Masucci (P), 95' Di Gennaro (J)]

sab. Pordenone-Pescara 0-2 [51' Zappa (Pe), 58' Galano (Pe)]

sab. Virtus Entella-Cremonese 1-1 [5' D. Ciofani (C), 35' G. De Luca (V)]

sab. Salernitana-Cosenza 2-1 [14' Asencio (C), 31' Lombardi (S), 44' Akpa Akpro (S)]

dom. Crotone-Spezia 1-2 [34' Nzola (S), 47' rig. Maxi Lopez (C), 78' Ragusa (S)]

dom. Venezia-Trapani 1-1 [25' Aramu (V), 74' Pettinari (T)]

dom. Ascoli-Frosinone 0-1 [54' Citro (F)]

lun. Perugia-Livorno 1-0 [29' Melchiorri (P)]

Prima vittoria al Perugia, dopo il suo grande ritorno, per mister Serse Cosmi nel monday night contro i labronici di Paolo Tramezzani.

La classifica dopo la 21a giornata

Match of the day: Salernitana-Cosenza 2-1

Balza al quarto posto la Salernitana di Gian Piero Ventura dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro il Cosenza. Silani in vantaggio con l'incornata vincente al 14' dello spagnolo ex Avellino Asencio su palla scodellata dal calcio di punizione di Bruccini. La formazione di casa, però, la ribalta prima della fine del primo tempo, grazie ai travolgeniti assoli di Lombardi alla mezz'ora di Akpa Akpro - al suo primo acuto in Serie B - al 44'. L'ippocampo sale a 32 punti: il secondo posto, ne dista solo 3...

Top: Forsinone

Boccata d'ossigeno per la formazione di Alessandro Nesta, che interrompe il digiuno dalla vittoria durato quattro turni.

Ad Ascoli - alla terza sconfitta consecutiva, costata la panchina, nella giornata di lunedì 27 gennaio, al giovane tecnico Paolo Zanetti, il cui sostituto sarà uno tra Pillon, Aglietti, Stellone e Longo -, decisivo il tocco ravvicinato al 54' di Nicola Citro al termine di una travolgente azione corale dei ciociari, che vincono 1-0 e riprendono così l'inseguimento alla zona promozione diretta. Una curiosità: proprio oggi, le due società hanno ufficializzato un'importante scambio di mercato, a titolo definitivo, tra attaccanti: Matteo Ardemagni passa dall'Ascoli al Frosinone, mentre Marcello Trotta fa il percorso inverso.

Flop: Cittadella

Un punto in tre partite. Il Cittadella non sa più vincere. Certo, l'impegno di quest'ultimo weekend era piuttosto arduo, al "Tombolato", contro la corazzata Benevento, che vince 2-1 in extremis e riprende a correre - dopo l'1-1 della scorsa settimana contro il Pisa - portandosi a 50 punti in vetta alla classifica,a +15 dal Pordenone secondo e sconfitto a Pescara. Partita sbloccata al 70' - con i veneti in dieci uomini per l'espulsione di Adorni - dal colpo di testa sulla linea di porta da parte del neoarrivato (dalla SPAL) Gianluca Moncini, ex di turno, che non esulta. Il pari, 6' più tardi da capitan Iori su calcio di rigore. Tuttavia, all'86' l'ex Napoli Christian Maggio salta più in alto di tutti in area, sul cross dalla sinistra di Oliver Kragl e fa 1-2.

Il consiglio per gli acquisti: Gabriele Zappa (Pescara)

La scorsa estate, l'Inter (in cui era stato convocato nella sfida di San Siro all'Eintracht Francoforte in Europa League) lo ha lasciato tornare forse con troppa leggerezza a Pescara, dove aveva già esordito tra i grandi, in prestito dal club nerazzurro dov'è cresciuto. Ma il laterale difensivo classe 1999 ha numeri da vendere. Sua la rete che, al 6' del secondo tempo, apre le marcature al "Friuli" di Udine contro il Pordenone: filtrante di Maniero, sportellate con l'avversario Barison e tocco sotto morbidissimo a battere Di Gregorio, altro scuola Inter, peraltro. Il Delfino vincerà poi 2-0 con l'incornata successiva di Galano, ricandidandosi tra le pretendenti-promozione più credibili in zona playoff, con una "cura Legrottaglie" appena all'inizio. E, intanto, attende le offerte per Zappa, di cui ora detiene il cartellino per intero.

Pordenone-Pescara 0-2, Serie B 2019-2020: Gabriele Zappa (Pescara) (Imago)Imago

Il momento social

Il lungo infortunio al polpaccio sembra essere ormai alle spalle per l'ex Milan, Torino, Udinese e Catania Maxi Lopez, alla prima rete con il suo Crotone dopo il lungo infortunio patito al polpaccio. Il suo calcio di rigore vincente, tuttavia, non è servito a portare punti agli Squali: nella sfida dell'"Ezio Scida", infatti passa 2-1 lo Spezia, in rete con M'Bala Nzola (appena arrivato dal Trapani) e Antonino Ragusa.