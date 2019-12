Benevento, un Viola hat-trick e in versione Ibrahimovic; il Livorno assolda Tramezzani

I risultati della 15a giornata

ven. Benevento-Trapani 5-0 [10' Coda (B), 32' rig. 82' e 89' Viola (B), 79' Sau (B)]

sab. Cittadella-Salernitana 4-3 [21' Djuric (S), 29' e 42' Diaw (C), 31' Benedetti (C), 70' D'Urso (S), 78' Giannetti (S), 81' rig. Kiyine (S)]

sab. Empoli-Ascoli 2-1 [24' Brosco (A), 57' Balkovec (E), 93' La Gumina (E)]

sab. Pescara-Venezia 2-2 [11' Galano (P), 48' Machin (P), 70' aut. Kastrati (V), 89' Aramu (V)]

sab. Spezia-Livorno 2-0 [33' Ragusa (S), 74' Mastinu (S)]

sab. Chievo-Cremonese 1-0 [48' Di Noia (Ch)]

dom. Juve Stabia-Frosinone 0-2 [10' Beghetto (F), 93' rig. Ciano (F)]

dom. Pisa-Virtus Entella 0-2 [28' G. De Luca (V), 95' Toscano (V)]

dom. Pordenone-Crotone 1-0 [43' aut. Mustacchio (P)]

lun. Perugia-Cosenza 2-2 [16' Iemmello (P), 47' Sciaudone (C), 66' Falasco (P), 69' Rivière (C)]

La classifica dopo la 15a giornata

Match of the day: Cittadella-Salernitana 4-3

Risultato e partita d'altri tempi al tombolato. Un "4-3" evocativo di default, iniziato - dopo 21' - dal colpo di testa sotto l'incrocio di Djuric su palla morbida di Lombardi. La staffilata a fil di palo di Davide Diaw al 29' riporta il punteggio in parità. Appena 2' dopo, una cannonata mancina dalla lunga distanza di Benedetti porta sul 2-1 i veneti, che al 42' triplicano con la doppietta di Diaw, abile a spingere di testa in fondo al sacco un preciso cross Marco Rosafio. Il Cittadella cala il poker con Christian D'Urso, elegante - dopo il suggerimento di Branca - a dribblare Billong e a superare Micai. La Salernitana di Ventuna prova a rifarsi sotto con l'acuto di Giannetti e il rigore di Kiyine ma non basterà: 4-3 per il Cittadella, che veleggia insieme al Pordenone al secondo posto a 25 punti.

D'Urso in grande spolvero, Cittadella-Salernitana

Top: Virtus Entella

Chiavaresi corsari all'Arena Garibaldi di Pisa: 2-0, che bissa la vittoria con identico risultato ottenuta contro la Juve Stabia nel turno precedente. Sei punti negli ultimi due incontri, che hanno riportato la Virtus Entella in zona playoff a 22 punti, gli stessi del Crotone (settimo) sconfitto 1-0 a Pordenone per via dell'autogol di Mattia Mustacchio. Decisivi i gol del solito Giuseppe De Luca, ben lanciato in contropiede da Coppolaro al 28' e dal primo gol in Serie B del mediano classe 1987 Marco Toscano, col Pisa completamente proiettato in avanti alla ricerca del pareggio. In mezzo, una clamorosa traversa per parte dopo le prodigiose conclusioni dal limite di Schenetti per gli ospiti e Benedetti per i padroni di casa.

Flop: Livorno, che esonera Breda e prende Tramezzani

Sconfitta fatale a mister Roberto Breda, esonerato e sostituito da Paolo Tramezzani, che a Livorno eredita una situazione assai difficile. Quello visto al "Picco" di La Spezia, è stato un Livorno da encefalogramma piatto, senza idee, né aggressivita. Ne ha beneficiato il team degli aquilotti, vittoriosi 2-0 con un gol per tempo: al 33' con una deviazione sottoporta di Ragusa sul cross basso di Mastinu, che al 74' estrae dal cilindro una staffilata mancina dalla distanza, imparabile per Plizzari. L'ex allenatore dell'Apoel Nicosia avrà un bel daffare a risollevare i labronici dall'ultimissio posto della classifica, occupato a 11 punti.

La statistica: tripletta per Nicolas Viola (Benevento)

Benevento sempre più straripante: 5-0 rifilato al malcapitato Trapani. La prima difesa del torneo resta da record anche a livello continentale, con le solite 8 reti subite. Il pokerissimo del "Vigorito", poi, avvicina i ragazzi di Filippo Inzaghi alla palma di miglior attacco con 25 reti. Meglio, solo il Pescara a 26. Quella di venerdì sera è stata, senza dubbio, la partita del centrocampista Nicolas Viola, che si porta a casa il pallone per effetto della tripletta realizzata ai siciliani. A parte il primo centro su rigore, i restanti due sono da mascella cascante: prima, una punizione a sorpresa dai 40 metri, che all'82' coglie di sorpresa tutta la difesa trapanese, in particolar modo il portiere Carnescecchi. Poi, il suo sinistro esplode - sempre dalla lunga distanza - sotto l'incrocio dei pali dopo un suggerimanto di Roberto Insigne. Colpi di genio alla Zlatan Ibrahimovic, che proprio patron Vigorito avrebbe voluto portare sulle rive del Sannio.

Benevento-Trapani 5-0, Serie B 2109-2020: Nicolas Viola (Benevento), autore di una tripletta

Il consiglio per gli acquisti: José Machin (Pescara)

Mister Luciano Zauri gli ha cucito addosso un vestito perfetto: quello del trequartista. E, la sua stella, ha cominciato a brillare e ad abbagliare. Dopo anni di promesse e dietrofront, José Machin (detto "Pepin") ha trovato finalmente la sua consacrazione. Nasce da centrocampista centrale, dove già dall'agosto 2017 a gennaio scorso aveva fatto bene a Pescara, con 3 reti in 28 complessive. Dopodiché, un controverso prestito nello scorso mercato invernale al Parma, in cui colleziona un paio di presenze in Serie A e che decide di riscattare in estate, salvo poi girarlo nuovamente agli abruzzesi a titolo temporaneo. Una volta avanzato, Machine realizza 7 reti in 14 partite, l'ultima delle quali, bellissima, un'imprendibile traiettoria a giro per il momentaneo 2-0 col Venezia, che poi pareggerà 2-2. Classe 1996, nazionale equatoguineano (ma cresciuto in Spagna), da 8 a 12 anni è stato canterano del Barcellona. A 15 ha sostenuto senza successo un provino nel Milan, salvo poi diventare Primavera della Roma nella stagione 2015-2016. I giallorossi l'hanno spedito quindi in prestito a Trapani, Lugano e Brescia, prima di lasciarlo libero. Il Parma potrerlo riportarlo alla base nuovamente a gennaio, visto come stanno andando le cose. In ogni caso, il prossimo giusto, i ducali si ritroveranno tra le mani un tesoretto prezioso.

