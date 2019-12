Clamoroso gol fantasma in Serie B: l'Empoli si vede negare il pari col Cosenza dall'arbitro

Il Cosenza supera per 1-0 l'Empoli nell'anticipo della 18esima giornata di serie B ma la gara del Marulla sarà ricordata a lungo per la clamorosa svista arbitrale ai danni della formazione toscana. La squadra di Muzzi, che ha giocato in inferiorità numerica dall’80’ a seguito del rosso di Laribi, recrimina per un gol annullato all’83’ a Ricci: il centrocampista ex Crotone scaglia un tiro da fuori che supera il portiere di casa Perina, sbatte sulla traversa e rimbalza nettamente oltre la linea di porta prima di tornare in campo.

Nell’era della Goal line Tecnology e della VAR (due strumenti che non sono presenti sui campi della nostra cadetteria) è incredibile che un gol così non venga convoldato, ma è proprio ciò che accade perché l’arbitro Pezzuto, non aiutato dai suoi assistenti, non vede nulla e non convalida un gol regolarissimo. E così l’Empoli recrimina e incassa la quarta sconfitta esterna consecutiva della sua disgraziata stagione. Il Cosenza, invece trova tre punti pesantissimi in chiave salvezza, scavalcando momentaneamente il Venezia in classifica.