Coronavirus, festa proibita a casa del capitano della Salernitana: intervengono i Carabinieri

Il capitano Francesco Di Tacchio aveva organizzato una festa presso casa sua per festeggiare i 30 anni, scavalcando le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Ora rischia di perdere la fascia.

Troppa musica e chiasso a casa Di Tacchio: i vicini di casa hanno avvisato i Carabinieri che sono intervenuti sciogliendo la festa di compleanno che il capitano della Salernitana ha organizzato assieme ad altri 4 suoi compagni di squadra in occasione del suo trentesimo compleanno. Le conseguenze per aver trasgredito le misure di distanziamento sociale sono impietose per i 5 calciatori: quarantena domiciliare e multa di 400 euro a testa. Il fatto risale a domenica scorsa ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore. La nota di biasimo della società non ha tardato a presentarsi:

L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile.

Calcio Coronavirus, cifra record per la maglia di Maradona: venduta all’asta per 55mila euro IERI A 13:26

La nota della società continua:

E’ stato un peccato di leggerezza che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità.

E' chiaro che alla ripresa degli allenamenti, Di Tacchio dovrà riguadagnarsi la fascia di capitano nel gruppo allenato da mister Ventura.

Play Icon WATCH #StaiACasa: l'invito dei talent di Eurosport per combattere il Coronavirus 00:01:00

Serie A Atalanta, Sportiello ancora positivo al coronavirus ma è in buone condizioni 22/04/2020 A 16:33