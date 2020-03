Coronavirus: i giocatori del Pescara in campo con le mascherine a Benevento

I giocatori del Pescara si sono presentati in campo con le mascherine allo stadio Vigorito di Benevento in occasione del posticipo domenicale della 28esima giornata del campionato di Serie B. L'iniziativa, come ha spiegato lo stesso club abruzzese attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, si spiega con la volontà di sensibilizzare il mondo del calcio sui rischi di continuare a giocare nonostante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus che sta sconvolgendo il nostro Paese. Naturalmente, come previsto dal regolamento, i giocatori del Pescara si sono tolti le mascherine su invito dell'arbitro senza fare alcun tipo di polemica.

Video - La lezione di Klopp: "Coronavirus? Mia opinione non conta, anche se sono famoso" 01:05