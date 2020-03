Coronavirus, la Lega B lancia una raccolta fondi per la ricerca del CNR

La Lega Serie B e le 20 società associate scendono in campo a sostegno della ricerca scientifica del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul Coronavirus, con SMS o chiamata da rete fissa al numero 45587 dal 28 marzo al 16 aprile, come riporta l'ANSA.

Una campagna di raccolta fondi inizialmente nata per "B come Bambini" è il progetto della Lega B a sostegno dell'assistenza ai familiari dei pazienti ricoverati nei tre ospedali pediatrici italiani, Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova, ma che, vista l'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, anche grazie alla sensibilità delle tre strutture pediatriche, si è trasformato in un progetto attuale e necessario.

"Il grande cuore della Serie B dopo l'acquisto di venti respiratori polmonari è al fianco del CNR per sostenere l'attività di ricerca scientifica per la cura al Coronavirus", le parole del n.1 della Lega di B Mauro Balata.

"I più piccoli per i più grandi" è il senso della scelta che ha guidato la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l'Associazione Gaslini Onlus di Genova e la Fondazione Meyer di Firenze a individuare, quale beneficiario della raccolta, lo studio dei meccanismi che portano il Coronavirus a provocare infezioni e determinare malattie infettive per lo sviluppo di terapie innovative del CNR. Partner dell'iniziativa è Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.