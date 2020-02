Coronavirus, stop in Serie B: rinviata Ascoli-Cremonese. Era in programma oggi alle 15.00

Mancanza di misure preventive per il coronavirus. Dopo le 88 partite rinviate nei campionati dilettanti in Lombardia dal Comitato Regionale, il rinvio a data da destinarsi di Piacenza-Sambenedettese (Serie C) e di svariati match di basket, pallavolo arriva anche il rinvio ufficiale più rilevante, quello del match della 25^ giornata di Serie B Ascoli-Cremonese.

La decisione del GOS (Gruppo operativo sicurezza) è arrivata a circa 90 minuti dal fischio d'inizio, quando le squadre avevani già raggiunto il Del Duca e 78 tifosi della Cremonese avevano raggiunto il capoluogo marchigiano, per assistere alla sfida, ma sono subito risaliti sul pullman per fare ritorno a casa.

La decisione del Gos non è andata a genio al proprietario del club marchigiano, Massimo Pulcinelli, che subito dopo la comunicazione ufficiale si è lasciato andare ad un’invettiva sul proprio account Instagram: “E' ufficiale rinviata! Paese assurdo. Ridicolo! Gestito da irresponsabili. Lo stadio? Il luogo meno pericoloso al mondo. Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!".