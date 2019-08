Empoli e Perugia esultano nei posticipi, Juve Stabia e Chievo ko

Empoli-Juve Stabia 2-1

Esordio con vittoria per l'Empoli nel campionato di Serie B. La compagine toscana allenata da Cristian Bucchi, fra le favorite per la promozione in Serie A, ha battuto al Castellani la neopromossa Juve Stabia per 2-1. Toscani in vantaggio con Bandinelli dopo appena 2', il pareggio dei campani al 75' con Cisse. Al 79' ci pensa il bomber La Gumina su calcio di rigore a regalare la vittoria all'Empoli.

Perugia-Chievo 2-1

Il Perugia supera per 2-1 il Chievo nel posticipo della 1/a giornata di Serie B. Al Curi, ospiti in vantaggio con Meggiorini dopo appena 3'. La rimonta dei padroni di casa con due rigori di Iemmello al 45' e al 69'.