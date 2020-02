Empoli: Tutino si scatena e la cura Marino funziona; l'Ascoli vince 3-0 e chiama Stellone

I risultati della 22a giornata

ven. Cremonese-Pisa 3-4 [3' Deli (C), 24' Palombi (C), 36' Minesso (P), 52' Masucci (P), 56' Birindelli (P), 58' Piccolo (C), 93' Pisano (P)]

sab. Frosinone-Virtus Entella 1-0 [57' Dionisi (F)]

sab. Livorno-Ascoli 0-3 [7' e 94' Trotta (A), 47' Morosini (A)]

sab. Spezia-Pordenone 1-0 [69' Ricci (S)]

sab. Trapani-Cittadella 0-3 [25' Proia (C), 54' Diaw (C), 87' Pavan (C)]

sab. Empoli-Crotone 3-1 [17' Tutino (E), 20' Mancuso (E), 39' Crociata (C), 61' Henderson (E)]

dom. Chievo-Venezia 0-1 [3' Capello (V)]

dom. Juve Stabia-Perugia 1-2 [18' rig. e 71' rig. Iemmello (P), 25' Canotto (J)]

dom. Benevento-Salernitana 1-1 [53' Djuric (S), 69' Sau (B)]

lun. Pescara-Cosenza 2-1 [53' Asencio (C), 69' Zappa (P), 94' Bocic (P)]

La classifica dopo la 20a giornata

Match of the day: Cremonese-Pisa 3-4

Fuoco e fiamme nell'anticipo del venerdì allo "Zini" di Cremona nel "derby delle deluse" in cui si conteranno ben sette gol. I padroni di casa sembrano indirizzare a proprio favore il match con le reti a inizio partita di Deli (grande inserimento su cross dalla destra di Arini) e di Palombi, abileal 22' ad insaccare - dopo oltre tre mesi di digiuno dal gol - su palla ben lavorata da Banchetti, a sua volta lesto ad approfittare di un grave errore difensivo di Marin. E' un'altra disattenzione, quella di Piccolo, ad azionare la rimonta del Pisa, a segno con Minesso al 36' e, nel secondo tempo, con il colpo di testa al 52' di Masucci (su preciso cross dalla destra di Vido e, due minuti più tardi con Birindelli, il più lesto ad approfittare della respinta corta di Ravaglia sulla conclusione del solito Masucci. Già al 54', però, sugli sviluppi della punizione di Piccolo, la deviazione in barriera di Benedetti spiazza irrimediabilmente Gori. E' la rete del 3-3. Tutto sembra incanalato sul pari conclusivo e, invece, al 94', sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma dalla sponda opposta, Masucci intercetta un pallone in area e, con un tiro-cross tesissimo, intercetta la deviazione di testa sottoporta da parte di Eros Pisano. Il Pisa vince 4-3 e si piazza a 29 punti, a -2 dalla zona playoff. La Cremonese, invece, resta ancorata alla zona playout a quota 23.

Top: Ascoli

L'Ascoli si riprende in casa del Livorno prima di nominare Roberto Stellone nuovo tecnico in sostituzione di Paolo Zanetti, eliminato la scorsa settimana. Grande protagonista della sfida del "Picchi", i neoacquisti del mercato invernale: due reti di uno scatenato Marcello Trotta - che mai aveva segnato nella prima parte di stagione con il Frosinone. In mezzo, l'acuto di Leonardo Morosini, che al 3' del secondo tempo approfitta di una carambola in area per liberare un potentissimo destro indirizzato sotto l'incrocio dei pali: 3-0 per il "Picchio", che mette un tampone importante all'emorragia di punti dopo le ultime tre sconfitte consecutive.

Flop: Chievo

Il Chievo continua a balbettare ed esce nuovamente dalla zona playoff dopo la sconfitta al "Bentegodi" nel derby contro il Venezia. Decide la contesa un colpo di testa micidiale di Alessandro Capello sugli sviluppa di un calcio d'angolo degli arancioneroverdi, che con questo successo "vitale", respirano a 27 punti (gli stessi dell'Empoli), ai margini della zona playout.

Il consiglio per gli acquisti: Gennaro Tutino (Empoli)

Due presenze e due reti per Gennaro Tutino, proveniente da un Helles Verona in cui non trovava spazio. Il classe 1996 cresciuto nel Napoli, che lo ha riportato al San Paolo a gennaio prima di rigirarlo in prestito all'Empoli, conferma tutto ciò che di buono si era detto sul suo conto, aprendo le danze nel fondamentale match del "Castellani" contro il Crotone con un grandissimo inserimento sottoporta su assist teso dalla destra di Fiamozzi. Tutino, poi, si trasforma in uomo assist per il preciso rasoterra in diagonale di Liam Henderson, anch'egli appena prelevato dall'Hellas, per il definitivo 3-1. La cura Pasquale Marino, alla partita d'esordio coi toscani, sembra già funzionare.

Il momento social